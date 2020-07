Russische UN-Resolution zu Syrien blockiert

New York. Der russische Entwurf für eine Resolution zu humanitärer Hilfe für Syrien ist am Mittwoch (Ortszeit) im UN-Sicherheitsrat in New York blockiert worden. Sieben Länder votierten gegen den Vorschlag, nur Russland, China, Vietnam und Südafrika dafür. Moskau hatte vorgeschlagen, die Hilfslieferungen für das Kriegsland Syrien über nur einen Kontrollpunkt an der Grenze zur Türkei auszuweiten. Am Dienstag hatten Russland und China ihr Veto gegen eine andere Resolution mit dem Argument eingelegt, diese verletze die Souveränität Syriens, da Damaskus nicht in die Verhandlungen einbezogen worden sei. (dpa/jW)