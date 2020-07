BR/Fabian Stoffers Helmut Schleich: König der politischen Satire?

Die jungen Diplomaten

Das ist eine Serie eben über junge Diplomaten in der Schweiz. Also da, wo die Sache ja mehr oder weniger zuhause ist. Die jungen Diplomaten befinden sich nun in ihren Auslandspraktika und müssen zeigen, was sie können. Dabei sind sie unter ständiger Beobachtung. Samira steht nach dem missglückten Auftakt besonders unter Druck. Die junge Mutter muss vom ersten Arbeitstag an in der Botschaft in Kairo beweisen, dass sie – »trotz des Mutterschaftsurlaubs« – den Herausforderungen der Diplomatie gewachsen ist. Sie ahnen es, nicht wir sehen das Problem, sondern der Programmtext bzw. die Sendung selbst. Und das ist nun wirklich nicht nur ein Schweizer Käse. CH/EG/ARG/SEN 2019.

3sat, 19.20 Uhr

Monitor

Themen dieser nicht hochzujubelnden, aber immer interessanten Sendung: Coronakrise – der entkanzlerte Laschet; Gewaltnacht in Stuttgart – der Kampf um die Deutungshoheit; Kohleausstieg – viel Geld für wenig Klimaschutz; Tod in der JVA Kleve – was wusste die Polizei? Und was tun Polizisten mit ihrem Wissen über das, was die Polizei tut.

Das Erste, 21.45 Uhr

Der Einsamkeit zum Trotze

Einsamkeit ist ein Leiden der Moderne, vielleicht das schlimmste im Wohlstand. Nicht nur Alte und Kranke fühlen sich einsam. Einsam fühlen sich zunehmend auch junge Menschen, die mitten im Leben stehen. Der Dokumentarfilm zeigt Betroffene in verschiedenen Lebensphasen und ihren Kampf gegen das lähmende Gefühl, kein Gegenüber zu haben. Die alleinerziehende Ulrike ringt mit ihrer Einsamkeit. Es fällt ihr nicht leicht, auf die Leute zuzugehen. D 2018.

MDR, 22.40 Uhr

Lesenswert Quartett

Neue Bücher von Leif Randt, Ingo Schulze, Hilary Mantel, Scott McClanahan: Der nette Geck Denis Scheck moderiert die Gesprächsrunde erstmals ohne Publikum. Seine Mitlaberer sind die Literaturkritiker Insa Wilke und Ijoma Mangold. Zu jeder Sendung wird ein Gast eingeladen, der das Quartett vervollständigt. Dieses Mal: Julia Schröder, freie Literaturkritikerin und langjähriges Jurymitglied der SWR-Bestenliste. Nun lest aber auch!

SWR, 23.15 Uhr

Schleich-Fernsehen extra

Mit drei Sonderausgaben seiner Kabarettsendung meldet sich Helmut Schleich trotz Sommerpause zu Wort. Oberschlachter Sigmar Gabriel lässt die SPD bluten. Als Pumuckl ärgert Helmut Schleich seinen Meister Söder und tanzt ihm beim Regieren auf der Nase herum. Begleitet wird das wilde Treiben von der Studioband Stimmungsbüro Kreitmeier und dem Außenreporter Martin Frank, der auch in Coronazeiten ohne Menschenscheu den Befindlichkeiten der Bürger auf der Straße nachspürt. Schleich macht das gut – aber vor 30 Jahren war er auch schon sehr gut. Ach, Karriere, ach Popularität!

Das Erste, 23.30