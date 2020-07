imago images / Photo12 Inszenierten sich als »Philhellenen«, als Freunde der griechischen Kultur, erwiesen sich bei ihrer Besatzung aber als Barbaren. Nazitruppen auf der Athener Akropolis nach dem Einmarsch im Sommer 1941

Ist Deutschland schlecht? Sind oder waren (west)deutsche Politiker der vergangenen 70 Jahre widerliche Zyniker – oder einfach nur Ignoranten? Fragen, die nach gegenwärtiger Lage der Dinge sowohl mit »ja« als auch mit »nein« zu beantworten wären. Glücklicherweise hat der deutsch-griechische Historiker Hagen Fleischer in dieser Situation eine Arbeit zum Verhältnis zwischen den beiden Staaten abgeliefert, die auf rund 350 Seiten zusammenfasst, was in der Tat wichtig ist – für beide Völker, für die Regierungen hier und dort – für Europa und sogar für dessen finanzkapitalistisches Epizen­trum Brüssel. Eine Studie für jedermann, sicher, vielleicht sogar eine künftige Pflichtlektüre für Schüler, Studenten und ahnungslose Reporter.

Nur ein Kritikpunkt

Fleischers Buch bietet eine erstaunlich persönliche und gleichzeitig ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema. Es offenbart dabei auch einen fast schon verzweifelt zu nennenden Versuch, in der deutschen Griechenland-Politik der vergangenen Jahrzehnte irgendwo noch positive Elemente zu entdecken. Ein Vorhaben – dies vorweggenommen –, das in einem letzten Absatz voller Hoffnung auf Besserung gipfelt, und das Buch genau an dieser Stelle das einzige Mal scheitern lässt. Der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, heißt es da, habe im März 2014 beim Staatsbesuch in Griechenland »als erster Spitzenrepräsentant Deutschlands um Verzeihung für die Besatzungsverbrechen« deutscher Truppen und ihrer verschiedenen Einheiten gebeten. Fleischer: »Die entscheidenden Sätze der Aufsehen erregenden Rede am Denkmal für die Opfer und seine vorgeschlagenen Initiativen setzen ermutigende Zeichen.«

Ausgerechnet Gauck! Nicht nur Fleischers Hoffnung müsste angesichts des von ihm selbst dokumentierten deutschen Regierungshandelns in der Nachkriegszeit schnell verblassen. »Das Ekel von Bellevue«, wie der Konkret-Herausgeber Hermann L. Gremliza den Pfarrer Gauck in einer 2016 bei Suhrkamp veröffentlichten Textsammlung nennt, ist – Zitat Gremliza – »ein Mann, dessen erlernter Beruf es ist, Dritte gegen einen Monatsbeitrag an ein Leben nach dem Tod glauben zu lassen«, ein geschmeidiger Typ »von routinierter Verlogenheit und dreister, plattester Lüge«.¹

Grundlage dieser ernstzunehmenden Einschätzung ist eine andere Rede des ehemaligen Präsidenten im italienischen Sant’Anna di Stazzema am 24. März 2013, einem anderen Ort ungeheuerlicher Verbrechen deutscher Soldaten, in der Gauck über »Versöhnung« faselt, »die glaubwürdige Reue der Täter« lobt und den Opfern ein Deutschland abbildet, in dem heutzutage »Veränderung in Wort und Tat gelebt wird«. In diesem Punkt trifft sich die Kritik des zornigen Polemikers Gremliza mit der gelassenen Beschreibung der Umstände des Wissenschaftlers Fleischer. Zunächst ein letztes Zitat aus Gremlizas Text: »Deutschland wurde im Oktober 1997 vom Landgericht Livadia zur Zahlung von 37,5 Millionen Euro an die Hinterbliebenen (des Massakers im zentralgriechischen Dorf Distomo; jW) verurteilt, ein Revisionsantrag der Bundesrepublik im Mai 2000 vom Aeropag, dem höchsten griechischen Gericht, verworfen. (…) In Deutschland hingegen wurde zwecks Aufarbeitung der Verbrechen eine Zivilklage der Überlebenden der Reihe nach vom Landgericht Bonn, dem Oberlandesgericht Köln, dem Bundesgerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht abgewiesen. Im Januar 2012 schließlich gab der Internationale Gerichtshof in Den Haag dem Begehren seines deutschen Dienstherrn statt, Klagen von Privatpersonen gegen Staaten grundsätzlich nicht zuzulassen.« Soviel zu Gaucks »Veränderungen in Wort und Tat«.

Fleischers Werk

Hagen Fleischers Arbeit nun entfaltet seine Wucht nicht durch jene intelligente Polemik, die Gremlizas Aufsatz kennzeichnet, sondern aus einer unglaublich präzisen Quellenforschung und jahrzehntelangem akribischen Studium der Archive. Seine politische Relevanz gewinnt sie aus der Tatsache, dass er wohl der einzige bedeutende deutsche Historiker ist, dem auch die Griechen vertrauen – nicht nur, weil er nach Jahrzehnten als Dozent und Professor an der Universität von Athen fast schon besser griechisch spricht und schreibt als deutsch. Zu erwähnen ist in diesem Rahmen, dass Fleischer den »Krieg und Nachkrieg«, wie viele seiner anderen Schriften, auf Griechisch verfasste und ihn erst danach in seine Muttersprache übertragen ließ – von einer deutschen Übersetzerin mit sehr guten Griechischkenntnissen, Andrea Schellinger.

Politisch relevant und richtungsweisend auch deshalb, weil Fleischer sich selbst als »guten Freund« des vor vier Jahren (am 21. Juni 2016) »viel zu früh verstorbenen« DDR-Historikers Dietrich Eichholtz bezeichnet. Dessen Standardwerk zur »Geschichte der deutschen Kriegswirtschaft 1939–1945« bereicherte er als Koautor durch seinen Beitrag »Besatzungsalltag auf Kreta«.

Fleischers neues Buch mit dem nüchternen Titel »Krieg und Nachkrieg« unterscheidet sich deutlich von weniger zurückhaltenden Kollegen mit eher mitreißenden, bisweilen aufwühlenden Titeln. Genannt seien Costis Hadjimichalis’ »Schuldenkrise und Landraub in Griechenland«² oder die Textsammlung des verstorbenen marxistischen Theoretikers Robert Kurz, »Weltkrise und Ignoranz«.³

Fleischers Historie gibt in drei Kapiteln Auskunft über »Krieg und Besatzung« von 1941 bis 1944, »Kontinuitäten« sowie – interessant und sicher außergewöhnlich – »Autobiographisches«. Besonders hinzuweisen ist auf das bisher wenig bekannte Gebaren (west)deutscher Politiker und Diplomaten während der Militärdiktatur von 1967 bis 1974, wo der Autor sich der »deutschen Kulturpolitik« im von autochthonen Schlägern und Mördern der faschistischen Armee und Polizei unterdrückten Griechenland widmet. Wie als Botschafter und Attachés nach Athen ausgeschickte schleimige Altnazis sich im Mantel des »Philhellenen« prächtig mit den folternden, erpressenden, schlussendlich auch kriegslüsternen Obristen verstehen, ist schwer zu lesen und noch schwerer zu verdauen.

Die Herrenmenschen

Damals wie heute herrscht in deutscher Griechenland-Politik die Attitüde des Herrenmenschen, der »organisiert«, was organisiert werden »muss«, natürlich auch »zum besten« der Eingeborenen, denen selbst unter Nazis der Status einer »indogermanischen«, also artverwandten »Rasse« zugestanden wurde. Was sich heutzutage vielleicht in der allgemeinen Anerkennung herausragender, freilich antiker, nicht zeitgenössischer griechischer Kunstwerke ausdrücken würde.

Dazu der Wissenschaftler Fleischer über die Situation im Jahr 1942: »Die Aussicht auf eine über den Krieg hinausgehende Niederlassung in Gebieten von eminenter geostrategischer Relevanz schien auch einigen deutschen Kulturrepräsentanten verlockend. (…) Auf Kreta zerbrachen sich die Deutschen den Kopf über das optimale Rezept zur Verbreitung der deutschen Sprache, damit die Kreter ›mit unserem Wort auch unser Wollen verstehen‹. Von Thessaloniki aus verwendete sich Dr. Otto Kielmeyer, Leiter der makedonischen Außenstelle der Deutschen Akademie in Berlin dafür, den Schwerpunkt der eigenen Kulturaktivitäten aus der Hauptstadt Athen (…) in die nordgriechische Metropole zu verlagern. (…) Insgesamt müsse die deutsche Kulturpolitik, des Wettbewerbs mit den Engländern und Franzosen ledig, die Zügel straffen und anziehen, da ›wir nicht mehr oder weniger geduldete Ausländer, sondern die Herren des Landes‹ sind.«

In seiner 2016 erschienenen bereits erwähnten Analyse deutsch-europäischer Unterdrückungspolitik – in Zusammenarbeit mit der in Griechenland herrschenden »Klasse der zehn großen Familien«, wie es der Komponist und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis ausdrückt – beschreibt der Athener Geopolitiker und Kommunist Costis Hadjimichalis eine Situation, die jener der Besatzungsjahre verblüffend ähnelt: »Im Fall der Staatsverschuldung wurde aus dem ›verschuldeten‹ einzelnen Menschen zunächst eine Menschenmenge und dann eine ›verschuldete Gesellschaft‹. (…) Die Erzählung von der ›moralischen‹ Verpflichtung diente als Legitimierung, um seit 2010 einen neuen Machtapparat im Land zu etablieren, der auf dem Dualismus von institutioneller Regelabweichung – also dem nicht regel- und verfassungskonformen Handeln von Institutionen – einerseits und auf der brutalen Unterdrückung jeglichen Protests andererseits beruht.«

Nicht nur um den im Titel von Hadjimichalis’ Buch genannten »Landraub« geht es also in der gegenwärtigen deutschen Politik gegen den NATO-Partner und europäischen »Freund« Griechenland, sondern um das Einkassieren einer des Effizienzmangels verdächtigten Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung sowie die »ordnende« Herrschaft bis tief hinein in den kulturellen Körper des »faulen Griechen«.

Schuld und Schulden

Die von Bonn und danach von Berlin politisch verwerteten »Schulden« der Griechen, die viel eher eine »Schuld« der Deutschen sind, dokumentiert eindrucksvoll und mit wunderbaren Quellenhinweisen ausgestattet Fleischers Kapitel »Wiedergutmachung«. Welch ein Wort! Wie soll Deutschland »wiedergutmachen«, dass es sechs Millionen Juden exterminiert und ein Völkchen wie das der Griechen seiner ohnehin kargen wirtschaftlich-sozialen Möglichkeiten beraubt hat? Die Bundesrepublik kann höchstens zahlen, was verlangt wird.

Den »Neubeginn« der (west)deutsch-griechischen Beziehungen dirigierte in den fünfziger und sechziger Jahren eine immer noch vom faschistischen Subjekt geleitete Regierung unter der CDU-Ikone Konrad Adenauer und ein von Altnazis dominiertes diplomatisches Korps. Die Opfer knieten als Bittsteller vor dem zum Sieger ernannten Verlierer des großen Weltkrieg-Gemetzels. Fleischer: »Die Opferverbände waren eine schwache Lobby, da sie zumeist links ausgerichtet waren und somit am Rande der Legalität operierten. (…) Die Antworten kamen aus der vom Bundesfinanzministerium vorgegebenen Schablone mit kosmetischen Korrekturen des Auswärtigen Amtes.« Der Täter Deutschland wurde zum »Wohltäter« westlicher Prägung, soll heißen, zum Frontstaat gegen die »kommunistische Gefahr«.

Das griechische Königshaus, der preußischen Militärakademie in Berlin seit Generationen in blaublütiger Freundschaft eng verbunden, fütterte den berechnenden Stumpfsinn deutscher Depeschen und diplomatischer Noten aus dem üblichen Lügenvorrat. »Die innenpolitisch motivierte Behauptung König Pauls (Paul I., griechischer König von 1947 bis 1964; jW)«, schreibt Fleischer, »der zufolge ›der Bandenkrieg‹ gegen linke Partisanen mehr Opfer verursacht habe als die Besatzungszeit, gehörte bald zu den Lieblingszitaten bundesdeutscher Diplomaten. So kennt der Verfasser (Hagen Fleischer; jW) nur zwei Fälle Bonner ›Wiedergutmachung‹ in den Fünfzigerjahren: Ein zumindest zeitweise verschollener 50.000-DM-Scheck Adenauers an Königin Friederike bei seinem Staatsbesuch 1954, bestimmt für die Kleinstadt Kalavryta, wo 1943 das quantitativ schlimmste Massaker gegen Griechen stattfand. Ferner zweimal 4.000 DM für die deutsche Edition der Kriegsmemoiren 1940/41 (also ohne die Okkupationszeit, darauf weist Fleischer hin) des Nachkriegspremiers Feldmarschall Alexandros Papagos, von 1943 bis 1945 KZ-Häftling in der Prominentensektion (des KZ Dachau; jW). Diese Art von ›Wiedergutmachung‹ war billiger, ohne präjudizielles Risiko und versprach weit bessere Rendite als Zahlungen an entlegene Bergdörfer, die im Zuge der ›Bandenbekämpfung‹ zerstört worden waren und daher bei den Athener Regierenden a priori im Verdacht aufrührerischer und linker Gesinnung standen.«

Zum echten Problem wurde schließlich die Griechenland-Politik des anderen Deutschlands, der DDR. Die Rivalen im Osten »wühlten gezielt Erinnerungen an Nazi-Grausamkeiten auf, um Bonn zu schaden«, hieß es in Bonn – sie seien unterstützt worden von den griechischen Kommunisten, »die auf diese Weise von eigenen Schandtaten ablenken wollten«. Fleischer bemerkt dazu: »Währenddessen diskutierte man auf Krisensitzungen und mit Strategiepapieren Methoden einer effektiven Gegenpropaganda«. Für die »kriegsgeschädigten Ortschaften« wurden besondere Hilfsmaßnahmen vorgeschlagen, »so etwa Sammelaktionen alter Kleider, Übersendung von Weihnachtspaketen, Spiel- und Turngerät, sowie Priorität bei der laufenden Anwerbung von Gastarbeitern«. Der Kalte Krieg spielte den Deutschen in die Hände: »Ganz allgemein profitierte die Bundesrepublik nach Wiederaufnahme der Beziehungen nicht nur von der traditionellen deutschen Position als wichtigster Markt für den griechischen Export, sondern auch von der radikalen Verschiebung des Feindbildes«. Der »Frontstaat« BRD befand sich plötzlich im gleichen Lager wie die Sieger des griechischen Bürgerkrieges, mit denen sich die neue Waffenbrüderschaft gegen den Weltkommunismus beschwören ließ.

Wichtiger als alle Zahlenspiele, die seit Jahrzehnten um deutsche Schuld und Schulden angestellt werden, ist Fleischers Resümee dessen, was unanfechtbar und beweisbar ist. Die Rede ist von der Zwangsanleihe des »Reichs« bei der Bank von Griechenland: Als »politische Schulden gegenüber der griechischen Regierung« vom Auswärtigen Amt des Regimes »bestätigt«, weigert sich der Nachfolgestaat BRD bisher, »eine zweifellos untertreibende Reichsverschuldung gegenüber Griechenland in Höhe von 476 Millionen Reichsmark, nach heutiger Kaufkraft über zehn Milliarden Euro«, anzuerkennen. Der Historiker: »Seit Ausbruch der deutsch-griechischen Krise, in unheilvoller Verbindung mit oft penetranter deutscher Selbstgerechtigkeit und Häme, wucherten auch bei den ›Pleitegriechen‹ historisch motivierte Stereotype, namentlich jenes des unbußfertigen und arroganten Deutschen, der mit seiner geballten Wirtschaftskraft die europäische Hegemonie anstrebt, die seinen Vorfahren mit Waffengewalt in zwei Weltkriegen verwehrt geblieben war.«

Kein Wunder. Seit die Deutschen unter der Regierung Angela Merkel und deren Finanzminister Wolfgang »Kassenwart« Schäuble die relativ linke, eher aber sozialdemokratische Regierung Alexis Tsipras zum Ausverkauf und zur Privatisierung griechischen Staatseigentums zwang, hat sich vor allem bei der jungen Bevölkerung der Eindruck verfestigt, der Berliner Wirtschaftsimperialismus verweigere ihnen, ganz wie ihren Großvätern und Vätern in den sechziger Jahren, das Recht auf Leben und Arbeit in der Heimat. Mehr als eine halbe Million gut ausgebildete junge Menschen mussten seit 2012, weil ohne berufliche Perspektive, das Land verlassen, wie Tsipras’ Außenminister Nikos Kotzias dem Autor (Hansgeorg Hermann) schon vor vier Jahren klagte. Die im Rahmen mehrerer Memoranden veräußerten 14 ertragsreichsten Flughäfen des Landes etwa gingen dagegen zum Schnäppchenpreis an die deutsche, halbstaatliche Fraport, den Flughafenbetreiber des Landes Hessen.

Die Philhellenen

Eines der unterhaltsamsten Kapitel des Fleischerschen Werks ist die Reaktion eines großen Teils des deutschen Bildungsbürgertums auf den Staatsstreich der Obristen am 20. April 1967. Exemplarisch ist etwa der von Fleischer zitierte Brief des Legationsrats Dr. Karl Pfauter an die Eltern einer dreißigköpfigen Jugendgruppe aus Wiesbaden, die just zum Zeitpunkt des Umsturzes eine Inseltour nach Hellas geplant hatte. Die Erwachsenen, schreibt Fleischer, seien wegen des Putsches »ins Grübeln geraten« und hätten in der Athener Botschaft um Rat nachgefragt. Pfauters Antwort: »Es herrscht völlige Ruhe und Ordnung hier, so dass Ihrer Reise nichts im Weg steht.« In einem neuen Schreiben zur Beruhigung der aufgeregten Familien ging »›Pfauteropoulos‹, wie seine Freunde ihn nannten«, noch ein bisschen weiter: »Natürlich kann ich die Besorgnis der Eltern etwas verstehen, da unsere Presse alles übertreibt und ins Feuer bläst. In Griechenland herrscht völlige Ruhe und Ordnung – mehr als je zuvor.«

Pfauter war, wie Fleischer in einer Fußnote dokumentiert, »am 1. Juli 1941 von der Zweigstelle des Reichswirtschaftsministeriums nach Athen delegiert worden (…) Seitdem pflegte er Kontakte insbesondere zu konservativ-liberalen Kreisen der Athener High-Society, so etwa zu Giannis Giorgakis, damals Sekretär des Erzbischofs und späteren Vizekönigs Damaskinos.«

Bei der »institutionalisierten philhellenischen Intelligenz« im Athen des Georgios Papadopoulos und seiner Schergen sei »die Solidarität mit dem organisierten Widerstand gegen das Regime keineswegs flächendeckend« gewesen, berichtet Fleischer. »So agierten etwa in der Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften lokale Vorstandsvorsitzende unverhohlen als Propagandisten« der von den uniformierten, sonnenbebrillten Militärdiktatoren so genannten Nationalen Revolution. In ähnlicher Weise, »wenn auch verhaltener«, hätten sich der griechischstämmige Journalist und Schriftsteller Johannes Gaitanides – ein damals gern gesehener Gast in deutschen Fernsehstudios – sowie der neue Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen, Ulf Jantzen, angebiedert. Fleischer: »Letzterer, bekannt auch für seine nazifreundliche Einstellung und Vorgehensweise während der Besatzungszeit, war das genaue Gegenteil seines Vorgängers Emil Kunze; diesem wurde wegen seiner juntakritischen Haltung zeitweise sogar die Einreise nach Griechenland verweigert.«

Ein Sittenbild, das sich die heutige Berliner Regierung in den vier Jahren Amtszeit der als »linksextrem« verkannten und verschrienen Regierung Tsipras erneut und gern in den Kanzlerbungalow hängte: CDU/CSU, Sozialdemokraten und Grüne, hier sei insbesondere deren Frontfrau Claudia Roth erwähnt, verweigerten dem griechischen Ministerpräsidenten nicht nur jegliche Hilfe gegen das Bandenunwesen des Finanzkapitals. Sie empörten sich gegen einen Volksentscheid, in dem 60 Prozent der Griechen die deutsche Austeritätspolitik ablehnten und als das erkannten, was sie bis heute geblieben ist. Der Marxist Robert Kurz etwa beschrieb Griechenland in der Zeitschrift Exit schon im März 2012 als ein »Experimentierfeld« des Systems und Ergebnis der »Kapitallogik«: »Zum Hardliner hat sich die Merkel-Regierung aufgeschwungen, die Management, politischer und medialer Klasse ebenso wie dem niederen Herrenvolk hierzulande aus der Seele spricht. (…) Die als kapitalistisch unseriös abqualifizierten Griechen sollen nicht ans Berliner Disneyland angeschlossen, sondern an die finanzpolitische Kandare genommen werden, bis sie Blut spucken.«

Athen, die BRD und Europa haben gegenwärtig zwar keinen vorausschauenden Politiker oder eine Regierung zu bieten, die das gestörte deutsch-griechische Verhältnis reparieren und dem System die Stirn bieten könnten. Aber wenigstens einen Historiker wie Hagen Fleischer, der die Vergangenheit und offenbar sogar die Gegenwart als Deutscher aus der Sicht der Griechen erklären kann. Das ist an sich schon ein kleines Wunder.

1 Hermann L. Gremliza: Haupt- und Nebensätze. Edition Suhrkamp, Berlin 2016

2 Costis Hadjimichalis: Schuldenkrise und Landraub. Verlag Westfälisches Dampfboot, Münster 2016

3 Robert Kurz: Weltkrise und Ignoranz. Edition Tiamat, Berlin 2013