Kredit mit Vorkasse

Yves Herman/REUTERS Angela Merkel will »die wirtschaftlich Starken nicht über Gebühr belasten« (Brüssel, 8.7.2020)

Angela Merkel muss sich noch einmal schwer ins Zeug legen. Kurz vor Ende ihrer 16jährigen Kanzlerschaft steht der Fortbestand der Euro-Zone auf der Kippe. Ihre Offerte ist geschickt gewählt. Das deutsche Kapital gewährt den Ländern seiner Absatzmärkte in der Coronakrise einen kleinen Atemzug, bevor das Korsett der Spardiktate wieder eng geschnürt wird.

So gefiel sich Merkel am Mittwoch bei der Vorstellung des deutschen Programms für die EU-Ratspräsidentschaft im EU-Parlament als Retterin Europas: »Wir dürfen keine Zeit verlieren, darunter würden nur die Schwächsten leiden«, heuchelte sie. Doch auch mit ihren wahren Absichten hielt sie nicht hinterm Berg. Bei aller Solidarität gelte es schließlich auch zu beachten, dass »die wirtschaftlich Starken nicht über Gebühr« belastet würden. »Ich bin davon überzeugt, dass jeder in dieser Krise zur außergewöhnlichen Solidarität bereit ist«, sagte Merkel. »Deutschland ist es.«

Zusammen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Merkel ein Angebot unterbreitet, das die von der Pandemie am stärksten getroffenen Länder nicht ausschlagen können: 500 Milliarden Euro soll die EU-Kommission am Kapitalmarkt aufnehmen und Staaten als Zuschüsse zur Verfügung stellen – die EU-Kommission hat den Plan sogar getoppt: Brüssel will rund 750 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Gleichzeitig werden die »sparsamen Vier« Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden eingehegt, weil sich die Zahlungsempfänger den »Empfehlungen« Brüssels beugen müssen. Die deutsche Vorherrschaft in der EU bliebe zementiert. Es gäbe keine gemeinsame Schuldnerhaftung, sprich Deutschland kann sich weiterhin zu sehr viel günstigeren Bedingungen am Kapitalmarkt Kredite leihen.

Der Plan scheint aufzugehen. Italien – die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone – ist von dem kurzen Intermezzo eines Anti-EU-Kurses abgekommen. Die Beteiligung der rechten Lega um Innenminister Matteo Salvini an der Regierung ist Vergangenheit. Die Sozialdemokratie hat das Ruder wieder rumgerissen. Am Dienstag verabschiedete das Parlament mit einer Mehrheit von Partito Democratico und »Fünf-Sterne-Bewegung« in Rom die »Mutter aller Reformen«, wie es Ministerpräsident Giuseppe Conte ausdrückte. Die beschlossen Maßnahmen lesen sich wie ein Programm zur Förderung der Mafia. Unternehmen sollen Kapitalerhöhungen erleichtert werden, indem die Vorschrift abgeschafft wird, dass dafür eine Mehrheit von zwei Drittel der Aktionäre nötig ist. Behörden soll die Vergabe großer Vorhaben im Volumen von bis zu 5,2 Millionen Euro drastisch vereinfacht werden. Zudem wird der strafrechtliche Begriff des Amtsmissbrauchs eingegrenzt, um Ermittlungen gegen Beamte zu erschweren. »Wir wollen die Angst vor der Unterschrift überwinden«, ließ Conte wissen. Im Oktober muss Rom sein Reformprogramm in Brüssel vorlegen, dann ist Zahltag.