Stau im Stall

imago images/Martin Wagner Der Absatz für Nutztiere stockt, die Ställe sind voll – Tierärzte schlagen Alarm

Das Schweineangebot übersteigt aktuell den Bedarf. Deutlich sogar. Erste Folge: Immer mehr Bauern bleiben auf ihren schlachtreifen Nutztieren sitzen. Zweite Folge: Der Druck auf die Schweinepreise nimmt zu.

In Gütersloh demonstrierten am Dienstag deshalb rund 100 Landwirte für eine zeitnahe Wiedereröffnung der Schlachtereien des Magnaten Clemens Tönnies. Dessen Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück wurde aufgrund der Covid-19-Infektionswelle am 20. Juni zwangsgeschlossen. Tönnies behauptete kürzlich, alle Auflagen für eine neuerliche Inbetriebnahme erfüllt zu haben. Das sieht der zuständige Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) indes anders, am Montag sagte er dazu: »Das Konzept, das die Firma vorgelegt hat, beantwortet bei weitem nicht alle Fragen. Bis der Betrieb wieder anläuft, kann es noch dauern.« Nicht nur das: Adenauer betonte zudem, Tönnies für die verursachten Kosten in Regress nehmen zu wollen: »Wir werden ihm irgendwann die Rechnung präsentieren«, wird der Landrat am Mittwoch im Handelsblatt (Onlineausgabe) zitiert.

Die Schlachthofschließungen hierzulande wirken sich gleichfalls auf den europäischen Schlachtschweinemarkt aus, teilte die Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN) am Dienstag in einer Stellungnahme mit. Betroffen seien vor allem die Niederlande und Belgien, wo zahlreiche Bauern Schweine an deutsche Schlachthöfe liefern. Ein zusätzlicher Preisdruck entstünde, so das Portal Agrarheute.com am Dienstag auf seiner Homepage, da Behörden der Volksrepublik China den von Corona betroffenen deutschen Schlachtereien Exportzulassungen entzogen hätten.

Unterdessen forderte die Bundestierärztekammer (BTK) die Regierung auf, einen »Krisengipfel« zur Situation in der Tierindustrie einzuberufen. Einen, bei dem die Expertise von Veterinären, Landwirten, Schlachthofbetreibern und zuständigen Behörden gefragt ist. Rasche Lösungen müssten her. »Der plötzliche Wegfall von Schlacht- und Zerlegekapazitäten hat unmittelbare Auswirkungen auf die tierhaltenden Betriebe und die Tiere in den Ställen«, sagte BTK-Präsident Uwe Tiedemann in einer am Dienstag verbreiteten Pressemitteilung. Der Produktionsstopp bei Tönnies führe aber noch nicht zu Notschlachtungen, sagte am Mittwoch der ISN-Marktexperte Matthias Quaing gegenüber dpa.

Dennoch: Tierärzte warnen davor, dass zunehmend »tierschutzrelevante Probleme« entstehen können. Laut BTK sei nicht auszuschließen, dass durch überbelegte Ställe Tiere verenden. Die Transportwege zu alternativen Schlachtstätten, teilweise im Ausland gelegen, würden länger dauern und belasteten die Tiere zusätzlich. Zudem sei auch in der Ferkelaufzucht ein »Rückstau« mit entsprechenden Überbelegungen zu erwarten. »Die Konzentration auf wenige große Schlachtunternehmen, die zu Lasten regionaler Betriebsstrukturen ging, rächt sich jetzt«, betonte der BTK-Präsident.

Ein Zusatzproblem: Fehlende Schlachtkapazitäten durch andere Standorte zu kompensieren ist nur schwer möglich, denn die notwendigen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln führten bereits zu Kapazitätseinbußen. Darüber hinaus stehen aufgrund der branchenweiten Coronatests und zahlreicher noch offener Testergebnisse weniger Lohnabhängige in den Schlachthöfen zur Verfügung.

Nach Ansicht der BTK reiche eine bloße Diskussion über einen Systemwandel in der fleischverarbeitenden Industrie nicht aus. Die Forderung einzelner Mandatsträger, Bestandszahlen vorübergehend zu reduzieren, greife zu kurz. Es könne nicht sein, dass keine Schlachttiere mehr angekauft würden und »die Problemlösung den tierhaltenden Betrieben überlassen wird«.

Kritik erfährt gleichfalls die vom Bundeskabinett am Mittwoch eingesetzte »Zukunftskommission« zur Landwirtschaft. »Der von der Tierärzteschaft geforderte Gipfel ist angesichts der durch das Hochrisikosystem der Tierindustrie verursachten Krisensituation überfällig«, sagte Kirsten Tackmann, agrarpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, am Mittwoch gegenüber jW. Dass weder Tierärzte noch tierärztliche Forschungseinrichtungen in der »Zukunftskommission« vertreten seien, »lässt tief blicken«, so Tackmann.