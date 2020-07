»Konzern hat Entwicklungen bewusst verschlafen«

MediaPortal Daimler AG/dpa Kein Modell für die Zukunft: SUV-Montage im Mercedes-Benz-Werk Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama (2017)

Am Mittwoch findet die Hauptversammlung der Daimler AG pandemiebedingt nur virtuell statt. Sie wollen Ihre Kritik am Konzern in Stuttgart aber mit einer Protestaktion auf die Straße bringen. Um was geht es Ihnen dabei?

Der Protest wird neben ATTAC auch von der BUND-Jugend Baden-Württemberg, der Organisation »Ohne Rüstung Leben« und dem »Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre« mitgetragen. Wir beziehen uns auf zwei wesentliche Punkte: den Exportstopp für Militärfahrzeuge und den sozial-ökologischen Umbau des Autokonzerns. Letzteres verknüpfen wir mit unserer Kampagne für einen kompletten Umbau des Verkehrssystems. Seit Jahrzehnten versucht Daimler, eine Transformation zu verhindern. Um weiterhin Profite machen zu können, hat der Konzern alle Entwicklungen der vergangenen Jahre bewusst verschlafen.

Der »Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre« hat einen Antrag auf Nichtentlastung des Daimler-Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 gestellt. Gleiches tat auch die Fondsgesellschaft Union Investment. Dort sieht man das Festhalten an SUV mit Verbrennungsmotoren als »klimapolitisch fragwürdig« an. Hat ATTAC unerwartet neue Verbündete auf seiten des Kapitals?

Diese Übereinstimmung gibt es, weil die Fondsgesellschaft sieht, dass eine Investition in einen Bereich, der keine Zukunft hat, sich nicht lohnen wird. Sie setzt sich aber nicht aktiv für eine Veränderung im Sinn des Fortschritts ein, sondern rennt nur der realen wirtschaftlichen Entwicklung hinterher – aus Angst, dass ihre Dividenden einbrechen könnten. Unser Antrag zur Aktionärsversammlung dagegen fordert, dass es in diesem Jahr keine Gewinnausschüttung geben soll. Die Gelder sollen in die Wandlung des Konzerns fließen.

Umweltorganisationen kritisieren, vermeintlich saubere Elektroautos seien durch Kohle- und Atomstrom in Wahrheit keine Alternative. Union Investment will aber den Umstieg auf diese Technologie. Was halten Sie davon?

Wir sind gegen eine Weiterentwicklung des Individualverkehrs. Priorität sollte der öffentliche Nahverkehr haben.

Unter dem Label »Mercedes-Benz Defence Vehicles« exportiert der Konzern Militärfahrzeuge – auch in Staaten wie Saudi-Arabien, Katar oder die Türkei. Was kann dagegen politisch getan werden?

Die Bundesregierung muss diese Praxis unterbinden. Zwar wird ständig über das Thema diskutiert. Doch es gibt weiterhin Schlupflöcher, wodurch über Drittländer solche Fahrzeuge in Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden können. Die nutzen solche Konzerne. Statt eines beabsichtigten Rückgangs sind die Exporte sogar gestiegen. Wir brauchen Gesetze, die das verhindern, und Kontrollen, damit diese eingehalten werden.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble forderte am Montag in der FAZ, »unser gesamtes Wirtschaftsmodell kritisch zu überprüfen«. Anlässlich der Pandemie appellierte er an die EU, weniger auf globale Lieferketten zu setzen. Sind bei ATTAC schon die ersten Mitgliedsbeiträge des CDU-Politikers eingegangen?

Sicher nicht. Aus der Erklärung zur EU-Ratspräsidentschaft der Bundesregierung geht hervor, dass sie sogenannte Freihandelsabkommen fördern will, die nur neoliberale Wirtschaftsinteressen berücksichtigen. Welche ökologisch-sozialen Verwerfungen dies hervorrufen wird, interessiert nicht. Mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien will sie die größte »Freihandelszone« weltweit schaffen. Ein Politikwandel ist nicht erkennbar, auch nicht auf Gesundheitsprodukte bezogen.

Dagegen gibt es breite Proteste. Die Coronakrise hat vor Augen geführt, was passiert, wenn Produktion nur dort stattfindet, wo der größte Profit gemacht werden kann. Die so initiierte öffentliche Debatte setzt Schäuble unter Druck, sich gegen Marktradikalität zu äußern. Die reale Politik geht aber weiterhin in die entgegengesetzte Richtung.