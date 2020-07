»Fern der Lebensrealität«

Jens Büttner/dpa Die »Kunden« werden knappgehalten: Eingangsbereich zur Agentur für Arbeit in Schwerin

Miete, Strom, Lebensmittel, Telefon, Nahverkehr, ein Mindestmaß an politischer und kultureller Teilhabe: Das soll die sogenannte Grundsicherung jedem gewähren. Soll, denn die Regierenden scheinen weiter wenig daran interessiert zu sein, dass die Bezüge mit den realen Lebenshaltungskosten übereinstimmen. Nun hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen Gesetzentwurf für die Ermittlung der Regelsätze vorgelegt. Dieser wirft erneut viele Fragen auf. Als »völlig unzureichend« und weiterhin sanktionsbewehrt kritisierten am Dienstag der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Verein »Sanktionsfrei« in einer Pressekonferenz zum Start ihrer gemeinsamen Kampagne »Hartz-Facts«.

Offiziell orientiert sich die Regierung an den Ergebnissen der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) für 2018, die das Statistische Bundesamt kürzlich veröffentlicht hatte. Zugrunde gelegt wurden erneut nur die Ausgaben der ärmsten 15 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung. Zwar waren wohl die Klagen über wachsende Kinderarmut bis ins Hohe Haus in Berlin vorgedrungen. Denn für unter Sechsjährige soll der Satz um 29 auf 279 Euro steigen. Auch für 14- bis 17jährige soll es mit 367 sogar 39 Euro mehr geben. Seltsam erscheint indes, dass die Kleineren von sechs bis 13 Jahren mit einer Nullrunde bei 308 Euro abgespeist werden sollen. Und auch die Älteren: Wenn nämlich der Nachwuchs 18 wird und mitten in der Schul- oder Berufsausbildung steckt, gibt es mit 351 Euro wieder weniger als im Jahr zuvor. Und bei den Eltern ausziehen ist für junge Erwachsene unter 25 weiterhin ein Riesenproblem.

Auch die geplanten Erhöhungen für Alleinstehende und Paare liegen mit 1,6 Prozent (sieben Euro) auf 439 Euro beziehungsweise 1,5 Prozent (sechs Euro) auf 395 Euro pro Partner im Trend der Vorjahre. Zum Vergleich: Daten der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft zufolge stiegen allein vom März auf den April 2020 die Preise für Gemüse um rund 27 und für Obst um 14 Prozent. Daran machen die Regierenden ihre Pläne aber nicht fest. Es geht um Handykosten, die bisher völlig unberücksichtigt geblieben seien, heißt es.

»Es wäre ein Skandal und ein politisches Armutszeugnis sondergleichen, wenn Hilfsbedürftige in Hartz IV und der Grundsicherung für alte und erwerbsgeminderte Menschen für weitere fünf Jahre auf Beträge verwiesen werden, die mit Bedarf und Lebensrealität in Deutschland nichts zu tun haben«, kommentierte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, die Neuberechnung. Der Hintergrund: Die nächste EVS steht erst in fünf Jahren an – dann rückwirkend für das Jahr 2023.

Seine Kritik an den »erneut kleingerechneten« Regelsätzen untermauert Schneider mit einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa. Mehr als drei Viertel der Befragten gaben demnach an, von den Sozialsätzen könne man nicht menschenwürdig leben. Als ausreichend erachtet wurde ein Mittelwert für Alleinstehende von etwa 728 Euro – das wären zwei Drittel mehr als der für 2021 errechnete Betrag. »Anstatt sich hinter Statistiken zu verstecken, sollte sich die Politik endlich den Menschen zuwenden«, mahnte Schneider.

Helena Steinhaus vom Verein »Sanktionsfrei« rügte, vor allem Bezieher von Hartz IV würden in der Gesellschaft weiterhin diskriminiert. Schon der Name dieser Leistung sei »ein Stigma, eine Meinung, ein Urteil, vor allem Vorurteil«, dem man mit der Kampagne auch entgegentreten wolle. Die Forsa-Umfrage belege auch das, so Steinhaus. Demnach glaubte rund die Hälfte der Befragten, dass Hartz-IV-Bezieher »nichts Richtiges zu tun« hätten und »zu wählerisch bei der Jobauswahl« seien. Dabei sei nur ein Viertel der Betroffenen tatsächlich erwerbslos, der Rest habe einen schlecht bezahlten Job, pflege Angehörige oder befinde sich in einer Ausbildung oder Maßnahme, so Steinhaus.

Die Bundesregierung ignoriert aber nicht nur die Stimmen von Sozialverbänden. »Würde sie auf die offensichtlichsten Tricks verzichten, müsste der Regelsatz um die 600 Euro für Erwachsene liegen«, sagte Katja Kipping, Kovorsitzende der Partei Die Linke, Ende Juni zur Antwort der Regierung auf ihre Anfrage. Die teilte darin etwa mit: Eine gewünschte Einbindung einer Sachverständigenkommission aus Sozialverbänden in die Ermittlung der Regelsätze sei »gesetzlich nicht vorgesehen« und daher »rechtlich fragwürdig«. Auch die Grünen geben sich geläutert. Sie fordern ebenfalls eine sanktionsfreie Garantiesicherung von rund 600 Euro für Erwachsene und zwischen 306 und 444 Euro für Kinder. Die Bundesregierung dürfe nicht länger verdeckt Arme in die Regelsatzermittlung einbeziehen und diverse Ausgaben nicht willkürlich herausrechnen.