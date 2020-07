imago/Hauke Hass Arbeitsverdichtung: Immer mehr Beschäftigte sind ausgezehrt und am Rande ihrer physischen und psychischen Reserven (Hamburg, 31.1.2018)

»Totgeglaubte sterben nicht!« So beginnt der Verdi-Sekretär Kalle Kunkel seinen Beitrag zur gewerkschaftlichen Arbeitszeit- und Leistungspolitik in dem von Ingo Stützle, dem Redakteur der Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft Prokla, herausgegebenen Sammelband »Work-Work-Balance«. Nach fast 30 Jahren Abstinenz seien Fragen von Arbeitszeit und Leistung nun wieder auf der Gewerkschaftsagenda, so der Autor. Doch die Bewegung entwickle sich anders als beim Kampf um die 35-Stunden-Woche in den 1980er Jahren in Westdeutschland. Während die Auseinandersetzungen damals »nach zum Teil heftigen internen Diskussionen« in den Gewerkschaften »kampagnenförmig in Gang gesetzt wurden, ist der neue Aufschwung von einer fast schon experimentellen Vielseitigkeit geprägt«, schreibt Kunkel. Ein gemeinsames Element der verschiedenen Kämpfe ist allerdings, dass es den Beschäftigten nicht nur um die Länge der Arbeitszeiten, sondern auch und vor allem um die Begrenzung der Arbeitsbelastung geht. Dieses Thema berge eine »enorme Mobilisierungskraft«, betont er.

Kunkel plädiert dafür, dass die Gewerkschaften beides zugleich anstreben: die Reduzierung der Arbeitszeiten und der Leistungsverdichtung, die im Zuge der Flexibilisierung in den vergangenen Jahren stark zugenommen hat. Wenn die Beschäftigtenorganisationen dies versuchen, sei ein »Großkonflikt« unausweichlich, erklärte zuvor bereits der ehemalige IG-Metall-Bezirksleiter von Niedersachsen, Hartmut Meine. Denn, so Kunkel: »Die Ausweitung des gewerkschaftlichen Gestaltungsanspruchs auf die Leistungsvorgaben in der Arbeitszeit greift tief in den kapitalistischen Herrschaftsanspruch im Betrieb ein und stellt insofern eine qualitative Veränderung dar«.

Kunkels Schlussfolgerung: Es bedürfe einer Kultur des Widerstands und einer starken betrieblichen Interessenvertretung, damit die Entlastung im Alltag auch ankommt. Dafür ist die Aktivität der Beschäftigten entscheidend. Und diese wiederum lässt sich nur mit deren intensiver Beteiligung an Entscheidungsprozessen unterstützen. »Nur wenn die Auseinandersetzungen selbst zum Teil eines allgemeinen Veränderungs- und Demokratisierungsprozesses werden, können die im Arbeitskampf erreichten Kräfteverschiebungen auch wirksam werden«, erklärt Kunkel.

Für die Gewerkschaft ist es dem Autor zufolge durchaus eine »Gratwanderung«, solche Auseinandersetzungen um Entlastung anzuzetteln. Denn für die Beschäftigten ist das Thema mit hohen Erwartungen auf schnelle Verbesserungen verbunden. »Schaffen es die betrieblichen Akteure nicht, auf der Grundlage der tariflichen Regelungen der betriebswirtschaftlichen Herrschaft Grenzen zu setzen, kann dies zu einem Legitimationsverlust der Gewerkschaft als Ganzes und des Systems der Tarifverträge führen«, gibt Kunkel einerseits zu bedenken. Andererseits sieht er für die Beschäftigtenorganisationen »die Chance, im Mittelpunkt einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu stehen« und damit »über den Tellerrand des Betriebs und des gewerkschaftlichen Handlungsfeldes im engeren Sinne hinaus« wirksam zu werden.

Es bestehe die Möglichkeit – aber auch die Notwendigkeit –, die Tarifbewegung für die Reduzierung von Arbeitszeit und Leistungsverdichtung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen. Die Schaffung gesellschaftlicher Bündnisse sieht Kunkel allerdings nicht als Alternative zum Aufbau betrieblicher Organisationsmacht. Beides zu verbinden sei eine große Herausforderung – aber auch Chance: »Der schwierige Spagat besteht darin, die Arbeits- und Leistungspolitik als ein Element für die Revitalisierung der Macht im Betrieb zu begreifen und zugleich die Potentiale der gesellschaftlichen Dimension dieses Konfliktfelds zu erkennen und zu nutzen.«