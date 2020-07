Endlich wieder Blasentee!

REUTERS Wer ihn probiert hatte, wollte ihn vergessen: Bubble Tea

Millennials erinnern sich an den ominösen Blasentee, der Anfang der 2010er Jahre die Bundesrepublik heimsuchte. Er hatte nichts mit Brennessel und Schachtelhalm zu tun, viel mehr mit Natriumalginat, Acetylierter Stärke, Calciumchlorid, Xanthan, Kaliumsorbat, künstlichen Farb- und Aromastoffen sowie Unmengen von Zucker. »Bubble Tea« nannte sich ein bunter Sirupaufguss mit im Mund lustig zerplatzenden Perlen. Kulinarisch ein höchst zweifelhafter Genuss, es liebten ihn besonders Kinder und Jugendliche ein bis zwei Sommer lang. Wer ihn probiert hatte, wollte ihn vergessen. Deshalb verschwanden die unzähligen Bubble-Tea-Läden genauso rapide wieder, wie sie gekommen waren – vietnamesische Betreiber wandelten sie kurzerhand in Nagelstudios um, libanesische in Falafelbuden. Niemand hätte mehr daran geglaubt, dass diese unterste aller süßen Junkfood-Sünden je im großen Stil zurückkehren würde.

Seit letztem Jahr lässt sich in Deutschlands Hauptstadt der unerwartete Trend beobachten: 2019 eröffnete unweit des Hackeschen Marktes ein großer, futuristisch anmutender Bubble-Tea-Store, vor dem sich alsbald meterlange Schlangen bildeten. Es handelt sich hierbei um das taiwanesische Franchise »Comebuy« (lautmalerisch an das chinesische Prost »Ganbei« angelehnt), das nach eigenen Angaben weltweit über 300 Filialen betreibt. In Deutschland unterhält die verantwortliche Kingmen Handels- und Gastronomie GmbH mittlerweile bereits zehn Ableger. Auf den Standort in Berlin-Mitte folgten zwei weitere im neu umgebauten, nun an den uniformen Look jeder Metropole weltweit angeglichenen Einkaufsviertel am Bahnhof Zoo. Die Konkurrenz schläft nicht: Eine weitere taiwanesische Kette namens »The Alley« eröffnete nur ein paar Straßen von »Comebuy« entfernt ihren ersten »Flagship Store«, lokale Nachahmer gibt es auch schon zur Genüge, sie heißen »Ulteamate«, »Pao Pao«, »An’s Tea House« usw. Längst trifft sich dort nicht mehr nur die taiwanesische Expat-Community, die am Anfang noch im Teeladen mit lustigen Silversterparties nach südostasiatischem Gusto warb. Bubble-Tea-Shops sind die neue, gesellschaftsfähige Café- und Kneipenalternative für eine internationale Zielgruppe zwischen 14 und 30, die entweder keinen Alkohol trinken darf oder will.

Wer dem Hype nachgehen möchte, muss Jugendtraumata überwinden und sich trotz des höchst fahlen Beigeschmacks zum Bubble-Tea-Trinken überreden lassen. Was man bei »Comebuy« und seinen Äquivalenten serviert bekommt, hat mit dem ekelhaften Gebräu vergangener Tage glücklicherweise wenig zu tun. Echter, frisch gebrühter Oolong-, Jasmin- oder Senchatee wird mit Milch, Eis und Zucker gemischt, dazu mit diversen Toppings versehen. Die Grade von Kälte und Süße können hierbei frei gewählt werden, die jeweiligen Einlagen auch. Blasen sind nicht ganz verschwunden, man bekommt sie, meist aus Tapioka hergestellt, in die milchige Substanz gekippt, sie haben einen subtilen, eher naturnahen Beigeschmack. Man mag es kaum glauben, aber das Ganze kann, als ironisch genossenes Trinkdessert, durchaus lecker sein, insofern man sich auf klassische Variationen beschränkt und sich nicht allzu sehr auf die Phantasie der Gastrodesigner einlässt. »Alles natürlich«, so das frische Credo – auf Matcha-Cremes mit Frischkäseschaum kann trotzdem getrost verzichtet werden.

Zurück geht die auch unter dem Namen »Boba Milk Tea« gängige Erfindung übrigens tatsächlich auf einen taiwanesischen Produktmanager eines Teehauses. Der erfand das Spaßgetränk in den 1980er Jahren für Schulkinder und exportierte es anschließend mit großem Erfolg erst nach Japan, dann nach Vietnam und später nach Kalifornien. Nach der ersten Welle wälzt sich nun also die zweite vom Morgen- ins Abendland, um selbst den letzten patriotischen Europäer mit Plastikbecher und Riesenstrohhalm auszustatten. Besonders umweltfreundlich ist das natürlich nicht – haufenweise Verpackungsmüll stapelt sich in großen Abfalleimern. In einem gut 200 Meter großen Radius um einen der neuen Bubble-Tea-Stores herum lässt sich für gewöhnlich leicht darauf schließen, ob sich in der Nähe einer befindet, weil deren unnachhaltige Überreste höchst dekorativ auf Wiesen und Gehwegen verteilt sind.