Der passende Statthalter

AP/dpa Andrej Plenkovic (M.) am Sonntag abend mit Anhängern seiner Partei HDZ in Zagreb

Für Andrej Plenkovic ging alles auf: Die Partei des kroatischen Premierministers, die Demokratische Union (HDZ), hat die Wahlen am Sonntag mit einer deutlichen Mehrheit gewonnen. Sie wird zukünftig mit 66 Abgeordneten im Sabor vertreten sein. Die von der Sozialdemokratischen Partei (SDP) angeführte Liste Restart kam lediglich auf 41 Mandate. Drittstärkste Kraft wurde die reaktionäre Heimatbewegung, die 16 von 151 Sitzen erhielt.

Es ist ein deutlicher Erfolg für Plenkovic, der mit dem Slogan »Sicheres Kroatien« seinen Wahlkampf bestritt. Sicher ist nun, dass die neoliberale Verwüstungspolitik der vergangenen Jahre fortgesetzt wird. Weniger Geld für die öffentliche Daseinsvorsorge – dafür bereichert sich eine HDZ-nahe Clique an den Staatsausgaben. Doch erstmals wird es im Parlament auch eine linke Opposition geben, die sich nicht wie die SDP zu den herrschenden Eliten zählt. Das Bündnis »Mozemo!« (»Wir können es!«) zog überraschend mit sieben Abgeordneten ins Parlament ein. Die Linken konnten landesweit mit ökologischen und sozialen Forderungen überzeugen.

Plenkovic hatte die Wahlen vom Herbst vorgezogen, um sich nach der ersten Coronawelle – und bevor deren befürchtete schlimme Auswirkungen zum Tragen kommen – für die kommenden vier Jahre im Amt bestätigen zu lassen. In den vergangenen Monaten hatte er sich als starker Mann präsentiert, der die Ausbreitung des neuartigen Virus mit repressiven Maßnahmen bekämpfte. Nun kann es ihm nicht schnell genug gehen, den verordneten Stillstand wieder aufzuheben. Der Tourismus soll – wie nach den verheerenden Krisenjahren ab 2008 – die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Danach sieht es indes in Zeiten von Reisebeschränkungen und weltweiten Infektionsketten nicht aus.

Für Freude dürfte der HDZ-Sieg auch bei der Europäischen Union und deren Hegemonialmacht Deutschland sorgen. Zur Unterstützung Plenkovics hatte – entgegen dem eigenen Verhaltenskodex – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sich in einem HDZ-Spot für die Wahl der Rechtspartei ausgesprochen. In Brüssel und Berlin weiß man schließlich um deren Wert: Als Partei des kroatischen Nationalismus hatte sie die Zerstörung des sozialistischen Jugoslawiens vorangetrieben und bekämpft heute als antikommunistischer Stoßtrupp jede linke Idee aufs schärfste.

Mit Plenkovic als Premier sind die deutschen Interessen sicher. Das betrifft nicht nur die profitable Ausbeutung der dortigen Arbeitskräfte. Kroatien nimmt eine wichtige Rolle bei der Abschottung Konzerneuropas vor Flüchtlingen ein, die versuchen, über den Balkan in die EU zu gelangen. Gleichzeitig hilft Kroatien fleißig dabei, die anderen Staaten der Region in die deutsche Einflusssphäre einzubinden. Für Berlin gilt der Balkan als Hinterhof. Mit Plenkovic wurde der passende Statthalter in Zagreb gefunden.