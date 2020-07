jW

Nicht »gläsern« sein

Zu jW vom 27./28.6.: »Die digitale Hand« und 29.6.: »Transparent angelegt«

Auch wenn die ausführlichen Informationen, die der Autor liefert, dazu angetan sind, das chinesische »Social Credit System« (SCS) als weniger dramatisches Kontrollsystem einzuschätzen, wenn es um die Bewertung der privaten Person geht, so kann ich mich trotzdem nicht damit anfreunden. Als Antifaschisten und antirassistischem Aktivisten würde mir eine sozialistische Regierung sicherlich positive SCS-Punkte in mein digitales Benimmheftchen eintragen, aber möchte ich das überhaupt? In den 1980er Jahren habe ich die Volkszählung verweigert und umgehe sogenannte soziale Medien weitestgehend. Ich will nicht »gläsern« sein, egal, ob es jemand angeblich »gut mit mir meint«, wenn er mein Kaufverhalten ausforscht, um mir doch nur die für mich passenden Produkte anzubieten, oder gar die ganze Gesellschaft damit optimieren will. Am Ende kommt, fürchte ich, bei letzterem nur eine Art »Wohlverhalten« der Bevölkerung heraus. Dabei sollte sich gerade eine fortschrittliche Gesellschaft der Kritik der Querdenker bedienen, um sich zu verbessern.

Holger Tilicki, Hamburg

Spannend und wegweisend

Zu jW vom 27./28.6.: »Die digitale Hand« und 29.6.: »Transparent angelegt«

Ein sehr guter Artikel. Das Beste, was ich bisher zu diesem Thema gelesen habe. Dieses spannende Thema unbedingt weiter verfolgen, da das SCS, wie auch im Artikel beschrieben, ein weiterer wichtiger Baustein in der erfolgreichen Weiterentwicklung des Sozialismus sein kann. Überhaupt finde ich die Entwicklung, die die VR China macht, sehr interessant, spannend und wegweisend für alle, die sich für eine sozialistische Gesellschaft einsetzen. (...)

Rolf Rist, Onlinekommentar

»Kriegsidioten«

Zu jW vom 27./28.6.: Leserbrief »Vulgäre Tirade«

Ich las gerade den Leserbrief, in dem Herbert Wolf dem Autor Peter Köhler eine »vulgäre Tirade« über Bismarck vorwirft. Dieser Vorwurf trifft nicht zu. Nun hat Herr Köhler gewiss etwas heftig seinem berechtigten Zorn Ausdruck verliehen. In der Sache hat er jedoch völlig recht. Der kriegsaffine preußische König Wilhelm I. hat Bismarck ganz bewusst zum Ministerpräsidenten berufen. Und Bismarck hat in seiner »Blut-und-Eisen-Rede« vom 30. September 1862 seine von vornherein auf Kriege setzende Aufrüstungs- und Einigungspolitik mit dem berühmten Satz eingeleitet: »Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden …, sondern durch Eisen und Blut.« Der Schriftsteller Georg Herwegh hat dies fortlaufend als das allgemeine »Kriegsidiotentum« Bismarcks und seines Auftraggebers, des »Kartätschenprinzen«, preußischen Königs und ab 1871 deutschen Kaisers Wilhelm I. regelrecht gebrandmarkt. Unter anderem auch in brillanten satirischen Zeitgedichten wie »Code Bismarck« oder »Schafott – Zuchthaus«. Dafür zahlte Herwegh einen hohen Preis. Nicht nur der Berliner Hof ächtete ihn, sondern auch das vom Krieg enorm profitierende Bürgertum sowie die meinungsbildende geistige »Elite«. Herwegh verarmte.

Heute sitzen noch allerorten hoch zu Ross die von Herwegh ganz zu Recht als »Kriegsidioten« charakterisierten Bismarck und Wilhelm I. Sehe ich sie auf einem dieser ungezählten Denkmäler im vollen Ornat ihres Stolzes sitzen, dann denke ich – wie Peter Köhler: Sie sitzen da zu Unrecht. (…)

Stephan Reinhardt, per E-Mail

Menschenverachtung

Zu jW vom 2.7.: »Hartz-IV-Beziehern drohen wieder Sanktionen«

Zur Zeit wird viel über die rechte Ideologie im KSK geredet. Mir kam in diesem Zusammenhang die Frage in den Sinn: Wie sieht dies eigentlich beim Jobcenter aus? Gibt es dort keine Menschenhasser? Wer Menschen wegen Nichtigkeiten der Existenz beraubt, kann doch kein Menschenfreund sein. Auch wer Menschen völlig sinnlose Bewerbungen schreiben lässt, muss doch ein gewisses Maß an Sadismus in sich tragen. (…) Ich denke, dass die Menschenverachtung in der staatlichen Bürokratie wesentlich weiter verbreitet ist, als angenommen wird. Der wirkliche Skandal ist, dass ca. 6,5 Millionen Menschen jeden Tag um ihre Existenz kämpfen und die Jobcenter auf diesen Menschen völlig ungestraft herumtrampeln dürfen. Tag für Tag.

Jan Skalla, per E-Mail

Wieder und wider die Unpolitischen

Zu jW vom 1.7.: »›Sie haben alles möglichst negativ ausgelegt‹«

Finanzbeamte haben den Einspruch der VVN-BdA gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit zurückgewiesen. Warum kommen einem da wieder Katarina Barley und Christine Lambrecht in den Sinn? Beide haben sich als Justizministerinnen der BRD in Vorworten zu der Ausstellung »Die Rosenburg – das Bundesjustizministerium im Schatten der NS-Vergangenheit« erklärt (in der Rosenburg, einer Villa in Bonn, hatte das Bundesjustizministerium von 1950 bis 1973 seinen Sitz). Barley schrieb 2018: »Juristinnen und Juristen müssen heute mehr sein als bloße Techniker des Rechts, die jede beliebige politische Idee in Paragraphen gießen und sie vollstrecken. Es kommt statt dessen darauf an, die Werte unseres Grundgesetzes (…) zu verinnerlichen und zu leben. Das Wissen um die Geschichte macht uns sensibel dafür.«

Lambrecht, die gegenwärtige Bundesjustizministerin, erinnerte im Vorwort der Begleitbroschüre zur Ausstellung, die in diesem Jahr auch in Chemnitz gezeigt wurde: »Zahlreiche frühere NS-Funktionäre setzten auf der Rosenburg ihre Karriere ohne Schwierigkeiten fort, weil sie sich als unpolitische Rechtstechniker verstanden und auch als solche akzeptiert wurden. Ihre Vergangenheit wurde kollektiv beschwiegen. Eine Auseinandersetzung mit der eigenen Biographie fand nicht statt.«

Nun sind wohl in Sachen VVN-BdA auch wieder solche »unpolitischen Rechtstechniker« am Werk? Möglicherweise gestaltet das Bundesfinanzministerium dereinst auch eine Ausstellung zur eigenen Geschichte. Was wird da wohl von denen zu sagen sein?

Paul Jattke, Chemnitz