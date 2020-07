Solo mit sechzig

imago images/ZUMA Press Kann›s noch ohne Teleprompter: Gordon Lightfoot (New Jersey, 9.5.2019)

Neben Neil Young hat auch sein kanadischer Landsmann Gordon Lightfoot jüngst ein Album aus dem Archiv herausgebracht, das eine gescheiterte Beziehung thematisiert. Mit dem Unterschied, dass Young bei den Aufnahmen zu »Homegrown« 29, Lightfoot bei denen zu »Solo« (bis auf eine Ausnahme) 63 Jahre alt war. Während Young sich 1975 gegen eine Veröffentlichung entschied, weil ihm die Inhalte »zu persönlich« erschienen, war der Grund bei Lightfoot existenzieller: Nachdem der Sänger und Gitarrist Mitte 2002 19 Demos in Daniel Lanois’ ehemaligen Studio aufgenommen hatte, setzte ihn kein Vierteljahr später ein geplatztes Bauchaortenaneurysma monatelang außer Gefecht.

Anders als Young verwarf Lightfoot nicht fast das gesamte Material der Sessions. Der Genesende wählte bereits im Krankenbett zehn der Demos für das Album »Harmony« (2004) aus, die der Produzent Bob Doidge dann in keyboardlastige Band-Arrangements bettete. Dem Ergebnis merkte man die behelfsmäßige Entstehung an. Der ungeschliffene, bisweilen quengelnde Ton, in dem mehrfach der Umstand beklagt wurde, erneut von Frau und Kindern verlassen worden zu sein, bot zumindest ein Gegengewicht zum ansonsten klinischen Klangbild. Weil Lightfoot bei den OPs einen Luftröhrenschnitt bekam, war an alternative Gesangsaufnahmen zum damaligen Zeitpunkt auch nicht zu denken. Der Rekonvaleszent bereitete sich statt dessen auf seine Rückkehr auf die Konzertbühnen Nordamerikas vor, die er mit vierköpfiger Band seit nunmehr 15 Jahren wieder regelmäßig bespielt.

Die Stücke von 2002, oder gar neuere Songs, kommen dabei nie zu Gehör. Lightfoot gibt in Interviews offen zu, dass ihm das Auswendiglernen jüngerer Werke zu anstrengend ist, denn bei abendfüllenden Auftritten fehlerfrei durchs evergreengespickte Folkpop-Œuvre zu gelangen, erfordere schon genug Konzentration. Jenes umfasst immerhin die vier Dekaden 1964 bis 1998 und beinhaltet vielfach nachgespielte Genreklassiker wie »Early Morning Rain« (Elvis, Dylan, ­Henry Hübchen), »Ribbon Of Darkness« (Marty Robbins) sowie natürlich den Herzensbrecher »If You Could Read My Mind«, der zur Münchner Olympiade 1972 in der Instrumentalversion der Spotnicks in der ARD lief und auch in Daliah Lavis gebrochenem Deutsch als »Wär’ ich ein Buch« bekannt wurde.

Nur noch gehaucht

Der 81jährige vermag seine Kreationen alle noch ohne Teleprompter darzubieten. Doch die einst im tremolierenden Bariton vorgetragene Liebes- und Naturlyrik ist bei Lightfoots heutigen Auftritten meist nur noch gehaucht oder im abgehackten Sprechduktus zu vernehmen. Woran sich zumindest in seinem Heimatland, wo er längst eine Art Nationalheiligtum ist, niemand zu stören scheint, denn die Texte haben die Verehrerinnen und Verehrer, die alljährlich zu seinen Konzerten pilgern, ohnehin verinnerlicht.

Was auch der Dokumentarfilm »If You Could Read My Mind«, der vergangenes Jahr seine Festivalpremiere hatte und diesen August auf DVD herauskommt, immer wieder zeigt. Wer die 2017 erschiene Biographie »Lightfoot« von Nicholas Jennings gelesen hat, erfährt in der Arbeit des kanadischen Regieteams Martha Kehoe und Joan Tosoni leider kaum Neues – der Band zeichnet den Weg vom applausverwöhnten Knabensopran aus Orillia, Ontario zum scheiternden Jazz-Studenten in L. A., vom Country-TV-Show-Liebling in London zum Coffeehouse-Folk-Favoriten in Torontos Yorkville-Szene bis hin zum stadionfüllenden, aber leider oft auch abgefüllten Superstar Mitte der 70er Jahre akkurater nach. Doch allein schon für die Szene, in der ihm eine Fernsehaufzeichnung von 1966 vorgespielt wird, wo der blonde Beau seinen Hit »(That’s What You Get) For Lovin’ Me« zum besten gibt, ist der Film sehenswert: Statt in Erinnerungen zu schwelgen, bittet er die Regisseurinnen, den Song unverzüglich auszuschalten, da er dessen chauvinistische Prahlerei mit so vollmundigen Zeilen wie »I got a hundred more like you / So don’t be blue / I’ll have a thousand ’fore I’m through« nicht mehr ertragen könne. Lightfoots Reaktion ist insofern bemerkenswert, da sich die Haltung des freiheitsliebenden Vagabunden, an dessen Lebensform sich die ihn liebenden Frauen anzupassen haben, in vielen seiner Frühwerke wiederfindet. Immerhin wurde in der 1965 von Nico eingesungenen Version von »I’m Not Saying« der Spieß mal umgedreht.

Kraft der Schroffheit

In den nun erschienenen neun verbliebenen Demo-Songs von 2002 finden sich beim Beschreiben einer entgleisenden Beziehung zumindest einige Versuche, sich in die damalige Lebenspartnerin hineinzuversetzen, auch wenn sich manches dann doch als reine Selbstbefragung erweist. »Sind wir besser dran, wenn wir verlieren?«, »Bist du’s leid, dich mit deinen Wehwehchen zu beschäftigen?«, »Möchtest du nicht einfach mal alles anhalten?« – mäandernde Monologe eines Zurückgelassenen, die nicht mehr viel mit streicherverzierten Trostspendern wie »Looking At The Rain« gemein haben, aber denen in ihrer fast schon monotonen Schroffheit dennoch eine faszinierende Kraft innewohnt.

Die Stücke, in denen in beherzter Rockmanier in die 12-saitige gedroschen wird, schmerzen zwar in den Ohren. Doch die Art, wie der immer noch versierte Fingerpicker in »Return Into Dust« und »Dreamdrift« einen hypnotisierenden Drone entwickelt, knüpft an Glanzpunkte wie »Shadows«, »Restless« oder »Knotty Pine« an. Da passt es dann auch, wenn Texte im atemlosen Stakkato herausgequetscht und Instrumentalpassagen schief gepfiffen werden. Schließlich sind es Demos, auch wenn Lightfoots Plattenfirma die Mär verbreitet, er habe die neun Stücke neu aufgenommen. Ein Beispiel, wie Lightfoot klingt, nachdem er mit 79 Jahren das Rauchen aufgegeben hat, ist auf »Solo« dennoch zu finden: Um auf zehn Stücke zu kommen, hat er 2018 doch noch mal das Studio aufgesucht und mit »Easy Flo« seiner dritten Ehe ein Denkmal gesetzt. Verblüfft bilanziert er: »We’d be okay now it’s been seven years« und in dem heiteren Erzählton erinnert seine nun noch brüchigere, aber nicht mehr gepresste Stimme sogar an den späten Warren Zevon. Also ein Album nur für Fans? Wahrscheinlich. Obwohl rund die Hälfte der »Solo«-Stücke das Zeug dazu hat, von Ron Sexsmith auf dessen »Rawn­boy«-Portal präsentiert zu werden, wo er neben eigenen Songs schon über zwei Dutzend Lightfoot-Lieder genial interpretiert hat.