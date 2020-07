Kolonialhistorischen Bezug gefordert

Das Bündnis »Decolonize Berlin« forderte am Sonnabend, die Mohrenstraße und den gleichnamigen U-Bahnhof in der Bundeshauptstadt nach Anton Wilhelm Amo benennen:

Bereits seit Anfang der 1990er Jahre kritisieren vornehmlich schwarze und afrodeutsche Aktivistinnen und Aktivisten sowie »People of African Descent« die Verwendung der mit der Versklavung von Afrikanern verbundenen Fremdbezeichnung in einem Straßennamen und für einen U-Bahnhof im Bezirk Berlin-Mitte. Statt dessen fordert das Bündnis »Decolonize Berlin e. V.« seit mehreren Jahren, die Mohrenstraße und den gleichnamigen U-Bahnhof nach Anton Wilhelm Amo (geb. um 1703), dem ersten Gelehrten und Sklavereigegner afrikanischer Herkunft an einer preußischen Universität, zu benennen.

Am vergangenen Freitag gab die BVG (Berliner Verkehrsbetriebe, jW)nun überraschend bekannt, den Namen des U-Bahnhofs ändern zu wollen. Damit erkennt das ­Unternehmen an, dass das M-Wort schwarze Menschen diskriminiert und macht darüber hinaus klar, dass Rassismus im öffentlichen Raum nicht zu akzeptieren ist. Zugleich schlägt die BVG aber – ohne ­Rücksprache mit der Politik, Anwohnern und den von Rassismus betroffenen Kritikern des Straßennamens – einen alternativen Namen vor. Ihrer Meinung nach sollte der U-Bahnhof nach der naheliegenden Glinkastraße benannt werden. Damit würde die BVG den kolonialhistorischen Bezug des Ortes auslöschen und ihre Chance für die Ehrung einer Persönlichkeit afrikanischer Herkunft im ­Berliner Stadtbild bewusst ausschlagen.

Das Bündnis »Decolonize Berlin« fordert das sich antirassistisch gebende Unternehmen, die Politik, die solidarische Zivilgesellschaft und die Anwohner auf, nun entschlossen und zeitnah tätig zu werden, um die Umbenennung zu ermöglichen. In der BVV (Bezirksverordnetenversammlung, jW) Berlin-Mitte muss endlich ein Antrag an das Bezirksamt eingebracht werden. (…)

Die Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft kritisierte geringes Engagement des Senats der Hansestadt gegen Atomwaffen:

Die Hamburgische Bürgerschaft hat in ihrer letzten Sitzung vor den Wahlen im Februar beschlossen, sich dem ICAN-Städteappell anzuschließen, mit dem Städte weltweit ihre Regierungen dazu auffordern, den von den Vereinten Nationen verabschiedeten Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterzeichnen. Etwas unternehmen will der Hamburger Senat allerdings nicht. Das zeigt die Antwort auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft.

»Dem Senat ist seine in der Hamburgischen Verfassung festgelegte Rolle als Mittlerin des Friedens ganz offensichtlich vollkommen egal«, kritisiert Mehmet Yildiz, friedenspolitischer Sprecher der Fraktion. »Im Koalitionsvertrag sind keinerlei konkrete Schritte zur Umsetzung der Verantwortung Hamburgs für die Abrüstung und die Umsetzung des UN-Atomwaffenverbotsvertrags zum Beispiel durch eine Bundesratsinitiative enthalten. (…) Das ist in Anbetracht der Auswirkungen des Einsatzes von nuklearen Waffen zynisch und unerträglich.«