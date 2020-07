Mohamed Azakir/REUTERS Dringend notwendig: Investitionen in die öffentliche Infrastruktur Libanons (Tripoli, 1.7.2020)

Libanon und der Mittlere Osten könnten mit Chinas Hilfe einen Weg aus der aktuellen existenziellen Wirtschaftskrise finden. Wie die libanesische Tageszeitung Al-Akhbar am Freitag berichtete, haben sich Ende Juni zehn chinesische Großunternehmen schriftlich an die libanesische Regierung gewandt und ihre Bereitschaft erklärt, in die Infrastruktur des Landes zu investieren. Führend sei demnach der chinesische Baugigant Sinohydro, ein staatliches Unternehmen, das auf Infrastrukturprojekte und Elektrizitätsgewinnung spezialisiert ist. Ungeachtet der schwierigen Finanzsituation im Land hätten die Firmen angeboten, umgehend Vorhaben im Libanon zu realisieren. An vorderster Stelle seien der Auf- und Ausbau der nationalen Stromversorgung sowie der eines Schienennetzes genannt worden.

China wolle so zur Stabilisierung des Libanon beitragen und dem Land helfen, die Finanz- und Wirtschaftskrise zu überwinden, hieß es weiter in den von Al-Akhbar zitierten Schreiben. Anders als private internationale Unternehmen, die vor Beginn von Bauprojekten von Beirut Vorauszahlungen oder Zusagen der Weltbank verlangten, werde die Volksrepublik darauf verzichten. Als staatliches chinesisches Unternehmen sei Sinohydro darauf nicht angewiesen, da es im Auftrag Beijings baue. Die Arbeiten sollen demnach durch staatliche Kredite finanziert werden.

Bereits 2019 hatte eine chinesische Delegation sich über die Lage der Stromversorgung im Libanon informiert. Nun bekräftigte Sinohydro seine Bereitschaft, in den beiden Elektrizitätswerken Sarani und Deir Amar zu investieren. Basierend auf einer bereits früher unterzeichneten Absichtserklärung zwischen dem libanesischen Transportministerium und der Regierung in Beijing erklärte sich die chinesische Seite zudem bereit, »eine Eisenbahnverbindung vom Norden in den Süden des Landes, ein öffentliches Transportsystem für Beirut und einen Tunnel« zu bauen, mit dem die Hauptstadt direkten Anschluss an die internationale Autobahn zur syrischen Grenze erhalten soll. Darüber hinaus wurde von chinesischer Seite der Bau von Wasserkraftwerken und Stromleitungen vorgeschlagen. Genannt wurden zudem Sonnen- und Windenergieanlagen, Anlagen zur Abwasserversorgung und die Reinigung von libanesischen Gewässern. Das chinesische Firmenkonsortium erklärte sich insgesamt zum Ausbau von Straßen, Häfen und des Flughafens bereit, auch in den Finanzsektor des Libanon soll investiert werden.

Das chinesische Interesse, im Libanon tätig zu werden, ist nicht neu. Allerdings hatten frühere Regierungen in Beirut das Engagement ausgebremst, um westliche Partner in den USA und Europa nicht zu verprellen. Die Volksrepublik selber verhielt sich angesichts der zahlreichen politischen und militärischen Spannungen in der Region zurückhaltend.

2012 begann die »China Harbour Engineering Company« den nordlibanesischen Hafen Tripoli auszubauen. Die Kaianlagen wurden erweitert, um Hochseeschiffe empfangen zu können, moderne Krananlagen mit einer Kapazität von 700 Containern pro Tag wurden errichtet. Durch die Eskalation im Syrien-Krieg gerieten die Arbeiten ins Stocken. Im Oktober 2018 wurde schließlich eine wöchentliche Schiffsverbindung zwischen Tripoli und China aufgenommen, über die bis Ende des Jahres bereits 10.000 Container in den Libanon verschifft wurden. Für das Jahr 2019 war eine Steigerung auf 150.000 Container geplant.

Der Ausbau von Häfen, Straßen und Transportwegen ist nicht nur für den Libanon, sondern auch für Syrien wichtig, um das Land wiederaufzubauen. Von den seitens der USA und EU verhängten einseitigen Strafmaßnahmen und Sanktionen gegen Damaskus zeigt sich China sichtlich unbeeindruckt.