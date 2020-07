Staatsmacht aufgefahren

Lindsey Wasson/Reuters

Mit schwerem Gerät hat die Polizei von Seattle am Mittwoch die im Zuge der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt entstandene »Autonome Zone Capitol Hill« geräumt. Dabei seien mehr als 30 Personen festgenommen worden, die die Gegend nicht »freiwillig« verlassen wollten, wie die Behörde später berichtete. Die Bürgermeisterin von Seattle, Jennifer Durkan, hatte die Auflösung der »autonomen Zone« vor gut einer Woche mit dem Argument angekündigt, es sei an der Zeit, die »Ordnung« wiederherzustellen. Demonstranten hatten Anfang Juni in der Innenstadt der Metropole im Bundesstaat Washington ein Gebiet von insgesamt sechs Häuserblocks besetzt und die Polizei dazu gezwungen, aus einer dort gelegenen Wache abzuziehen. US-Präsident Donald Trump hatte Durkan und dem Gouverneur des Bundesstaats mehrfach Untätigkeit vorgeworfen. (dpa/jW)