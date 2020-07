Absturz in die Männlichkeit

PORT AU PRINCE PICTURES 2020 »Was machst du hier?« – »Ich interessiere mich für die dunklen Künste.«

Mit fast siebzig Jahren kann man den Regisseur Abel Ferrara inzwischen zu den Altmeistern des alternativen Kinos zählen: Vor allem seine frühen New-York-Filme sind Klassiker geworden: »Ms. 45« (»Die Frau mit der 45er Magnum«) über den Rachefeldzug einer Frau gegen das, was man inzwischen auch in der gesellschaftlichen Mitte Rape Culture nennt, »King of New York – König zwischen Tag und Nacht« mit Christopher Walken in einer seiner denkwürdigsten Rollen als von Tragik umhauchter Gangsterboss, und dann – Ferraras größter Erfolg – »Bad Lieutenant« von 1992 mit Harvey Keitel als widerwärtig verkommenem New Yorker Cop.

Berge, Nebel, kahle Tannen und Schnee – mit der Aufblende seines mit Spannung erwarteten, auch mit Hilfe von Crowdfunding finanzierten epischen Films »Siberia« taucht Ferrara gleichermaßen in die lebensfeindliche Einöde arktischer Unwirtlichkeit wie in das Delirium später männlicher Selbstfindung ein, die sich in der Einsamkeit ewiger Kälte spirituelle Erlösung erhofft. Eine Hütte im Nichts fungiert als zivilisatorischer Außenposten, ein Rudel Huskies ist die ganze Gesellschaft des Einzelgängers Clint (Willem Dafoe). Ein Inuk kommt vorbei, um am polierten Tresen, in dem sich das – immerhin elektrische – Licht spiegelt, Rum und Tee zu trinken, aber verständigen können sich die beiden nicht, ein Motiv, das sich im Laufe des Films mehrfach wiederholt und dadurch unterstrichen wird, dass Ferrara darauf verzichtet, nichtenglische Dialogteile zu untertiteln.

Es spielt keine Rolle, ob diese kahle Wildnis nun im kanadischen Norden liegt, wie der Eröffnungsmonolog, eine Kindheitserinnerung Clints an Angelausflüge mit seinem Vater, suggeriert, oder im geographischen Osteuropa, wie der Filmtitel nahelegt: Das metaphorische Sibirien ist die Kälte von Clints Seelenleben, der Rückblick auf vage verpfuschte Jahrzehnte, das hilflose Leiden an Männlichkeitsphantasien und der vergebliche Versuch, den Fluch des So-ein-Kerl-Sein-Müssens zu bannen. »Siberia« ist ein Absturz in die Innenwelt von einem, der nicht Jack London sein darf, sondern seine steifen Glieder noch einmal in Schwung bringt, indem er zu »Runaway« von Del Shannon tanzt. Dann wiederum fleht er seine Mutter um Verzeihung an: »Mama, es tut mir leid, dass ich am Ende nicht da war.« Er stürzt nachts eine Klippe hinab, wird von einem Bären übel zugerichtet und trifft in einer Höhle auf seinen Vater, der ihn wieder zum Kind degradiert: »In welcher Klasse bist du jetzt?«

»Siberia« folgt einer assoziativen Traumlogik, die sich gegen jede narrative Sinnstiftung sperrt und statt dessen Bilder des Abgründigen aneinanderreiht. Wir sehen einen Tanz mit hüpfenden Kindern um einen bunt geschmückten Maibaum, astronomische Sonnenfeuer oder ein galoppierendes Pferd. Dann wieder die Frage: »Was machst du hier?« Und die Antwort: »Ich komme von weit her. Ich interessiere mich für die dunklen Künste.« Das größte Hindernis der Erkenntnis, proklamiert eine rätselhafte Magierfigur, sei die Vernunft: »Die Geheimnisse, die du ergründen willst, sind das Negative allen Wissens.« »Siberia« ist ein antivernünftiges Manifest ohne Grund und Boden, das zugleich die Grenzen filmischen Erzählens ausloten will.

Nach einem Schnitt stapft Clint auf seiner unterweltlichen Reise dann plötzlich durch eine Sandwüste im Norden Afrikas, wo Nomaden zu monotonem Gesang ein Ritual praktizieren, dann über eine mitteleuropäische Wiese und in ein Todeslager, in dem Menschen wie am Fließband erschossen werden. Nietzsches Zarathustra faselt von der Bedeutung des Schlafs. David Lynch, so könnte man sagen, trifft hier auf Lars von Trier, aber auch ein bisschen auf Wim Wenders und sehr arg auf Werner Herzog.

Das muss keine toxische Mischung sein, wird es aber, wenn die Phantasien unerlösbarer Männlichkeit sich in schwer erträgliche Motive steigern: Ferraras Bildern gelingt es selten, Poesie an die Stelle oft gesehener Klischees surrealer Traumwelten zu setzen: entstellte, ausgeweidete oder deformierte Leiber, harte Natur, Narben und Blut fungieren als Zeichen ohne Referenz. Clint kopuliert mit Frauen aller Kontinente, auf denen er wandelt, spürt viel Schuld. Auch eine Kastrationsphantasie darf nicht fehlen, doch während die explizite Zurschaustellung weiblicher Verstümmelung keine Grenzen der Scham oder des Geschmacks akzeptiert, hält das männliche Opfer diskret die Hände vor die mit Blut besudelte Leistengegend.

Willem Dafoe, einer von Ferraras Weggefährten, spielt hier nach seinem Exzess als Leuchtturmwärter in »Der Leuchtturm« (2019, Robert Eggers) abermals ein furioses Solo am Ende der Welt. Der Wahnsinn kommt hier jedoch nicht schleichend, sondern er ist, qua Y-Chromosom und der entsprechenden hormonellen Grundausstattung, schon da. Dann ist wieder Winter. Der Reisende kehrt zurück, doch seine Hütte ist zerstört. Er sammelt Holz und macht ein Feuer. Der Inuk bringt ihm einen Fisch. Clint schlitzt ihn auf. Wo anders könnte der letzte Blick hingehen als nach oben, in den Himmel, der im Nebel erstickt?