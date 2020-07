Pressemitteilung von Andrej Hunko, Bundestagsabgeordneter für Die Linke, vom Donnerstag: Frontex deckt Verbrechen der Grenzpolizei in Griechenland

Die Europäische Union überwacht die Ägäis inzwischen in großem Umfang aus der Luft, Frontex chartert hierzu bis zu drei Aufklärungsflugzeuge gleichzeitig. Außerdem ist die EU-Grenzagentur mit zwei großen Seemissionen präsent, auch die Bundespolizei operiert dort mit zwei Schiffen und einem Hubschrauber. Trotzdem will das Bundesinnenministerium von völkerrechtswidrigen Zurückweisungen der griechischen Küstenwache nur aus Medienberichten Bescheid wissen. Das ist absolut unglaubwürdig. (…)

Seit März berichten Flüchtlingsorganisationen, dass die griechische Küstenwache unter anderem vor der Insel Samos aufblasbare Rettungsinseln einsetzt, auf denen Geflüchtete zurückgelassen werden. Zuletzt hatte der Spiegel diese »Pushbacks« dokumentiert. Frontex könnte die Vorfälle aus der Luft beobachtet haben: Im März und April hatte die Grenzagentur drei Aufklärungsflugzeuge »Diamond DA 42« von einer britischen Firma geleast, Flüge starten auch im Sommer von den Inseln Lesbos, Kos und Chios. In den Missionen »Aegean 2020« und »Poseidon« setzt Frontex außerdem ein Hochseeschiff, drei Küstenwachschiffe, zehn Patrouillenboote und sieben Fahrzeuge mit Infrarotkameras in der Ägäis ein.

Ich gehe davon aus, dass Frontex über die »Pushbacks« informiert ist. Die Europäische Union deckt mit ihrem Schweigen zu den Vorfällen in Griechenland einen unglaublichen Skandal von fortgesetzter Willkür der Grenzpolizei. Neben den nachgewiesenen Zurückweisungen auf See gibt es glaubwürdige Berichte zu ähnlichen Vorfällen an Land. Griechenland verletzt damit die Menschenrechtskonvention. (…)

Der Verdi-Landesbezirk Berlin-Brandenburg rief am Donnerstag zu einer Kundgebung am 3. Juli 2020 vor Galeria in Berlin-Tempelhof auf:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) hat erneut zu einer Galeria-Kundgebung am kommenden Freitag, dem 3. Juli 2020, ab 12 Uhr, dieses Mal vor der Filiale am Tempelhofer Damm 191 (12099 Tempelhof), aufgerufen. »Wir kämpfen um die Arbeitsplätze und Standorte«, sagt Erika Ritter, Verdi-Fachbereichsleiterin Handel. Bei der Aktion werde es Reden und eine Demonstration vor dem Karstadt-Gebäude geben.

Die Tempelhofer Filiale gehört zu den insgesamt sieben »Galeria Karstadt-Kaufhof« Warenhäusern, die in Berlin und Potsdam geschlossen werden sollen. Auf der Streichliste des Konzerns steht zudem das Sporthaus in der Joachimsthaler Straße. »Die Schließungspläne des Konzerns sind weiterhin nicht vom Tisch. Allein in Berlin sind mindestens 1.000 von insgesamt 2.100 zumeist langjährig Beschäftigten beim Warenhaus selbst und weitere Beschäftigte bei den integrierten Läden betroffen. Die Versorgung der Bevölkerung in den Kiezen wäre durch die Schließung der Warenhäuser erheblich beeinträchtigt. Wir gehen davon aus, dass das auch Folgen für den benachbarten Einzelhandel haben wird, wenn der Kundenmagnet Kaufhaus wegfällt. Die Kundschaft in den Kiezen unterstützt unsere Aktionen, weil sie den Verlust von Versorgungs- und Einkaufsqualität vor Ort zu Recht fürchtet«, so Erika Ritter.