Karlsruhe. Die Spartengewerkschaften GdL, Beamtenbund DBB und Marburger Bund sind mit neuen Verfassungsbeschwerden gegen die Tarifeinheit gescheitert. Die Klagen wurden nicht zur Entscheidung angenommen, wie das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Donnerstag mitteilte. Die Kläger hätten sich demnach zunächst an die Arbeitsgerichte wenden müssen. (dpa/jW)