Lübcke-Prozess: Ernst soll Ende Juli aussagen

Frankfurt am Main. Im Prozess um den Mord am damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) soll der Hauptangeklagte Stephan Ernst ab dem 30. Juli aussagen. Insgesamt sollen drei Verhandlungstage für die Aussage und Rückfragen verwendet werden, sagte der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel am vierten Verhandlungstag am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main. Im August sind drei Prozesstage für Zeugenaussagen von Polizisten vorgesehen. Das Gericht lehnte zudem einen Antrag der Verteidigung ab, den Mitangeklagten Markus H. aus der Haft zu entlassen und ihn zu entschädigen. (AFP/jW)