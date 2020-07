Linke-Bezirksrätin in Bayern angegriffen

Kösching. Die oberbayerische Bezirksrätin der Partei Die Linke, Stefanie Kirchner, ist von einem bislang Unbekannten angegriffen und gewürgt worden. Das teilte die Sprecherin des Linke-Landesverbands Bayern, Eva Bulling-Schröter, am Donnerstag mit. Der Angriff habe demnach am Sonntag gegen 23 Uhr in Kösching stattgefunden, während Kirchner spazieren war. Nach Parteiangaben rief der Täter wiederholt »Ihr scheiß Linke«. Durch Tritte in Richtung Angreifer, der mit einem Messer bewaffnete gewesen sei, habe sich Kirchner befreien und fliehen können. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. (jW)