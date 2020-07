jW

Innere Konflikte und neue Spieler

Zu jW vom 26.6.: »Machtkampf am East River«

Dem Beitrag ist nicht viel hinzuzufügen. Die Auseinandersetzungen zwischen den USA und vor allem China, aber auch Russland stehen im Mittelpunkt der Machtverschiebungen am East River. Die USA, die seit 1945 zig Billionen mit Kriegen und Rüstung – sinnlos – vergeudet haben, (…) geraten immer tiefer in Schwierigkeiten. Diese Politik ging an die eigene Substanz, und bereits frühzeitig taten sich – veranlasst vor allem von der Sowjetunion – Probleme für die damals scheinbar »allmächtigen« USA auf. Im Koreakrieg, geführt unter dem Banner der UNO, konnte man einer Niederlage nur entgehen, indem man mit dem Einsatz von Nuklearwaffen drohte. Die Konfrontation mit der Sowjetunion endete scheinbar mit einem Totrüsten derselben. In Wahrheit dürfte die UdSSR an ihren letzten Führungen gescheitert sein, die intellektuell nicht mehr in der Lage waren, notwendige Reformen anzugehen. Sie waren auch zu feige dazu. Dann kam China ins Spiel, und Russland unter Putin wurde international selbstbewusster und aktiver. Wir stehen vor einer Situation, in der neue Spieler sich rüsten für international aktivere Auftritte: Indien, die Afrikanische Union, getrieben vor allem von Südafrika. Die westlichen Verbündeten Washingtons, wenn man von einigen selbstbewussteren Auftritten Frankreichs und Großbritanniens absieht, stehen immer noch im Sog der USA. Als Deutschlands Führung unter Westerwelle bei dem Libyen-Abenteuer versuchte, eigene Positionen zu beziehen, zog ein Sturm der Entrüstung der Eliten über diese »ungehörige« Bundesregierung auf, die schnellstens versuchte zurückzurudern. Deutschlands nahezu charakterlose Unterordnung unter die USA beruht auf den starken kommerziellen Banden seiner Finanzeliten zu den USA. Man muss sich auch hier fragen, bei einem Asien, das über 50 Prozent der Weltwirtschaft darstellt und ein höheres Wachstum und stärkere Profite offeriert: Haben die deutschen Finanzeliten nichts anderes im Köcher? (…) Letztendlich brechen immer mehr innere Probleme und Konflikte in den USA selbst auf. (…)

Achim Lippmann, Shenzhen/China

Unnachgiebig antikapitalistisch

Zu jW vom 24.6.: »›Die linken Parteien in die richtige Richtung bringen‹«

Ich bin nicht der Meinung, dass wir hier in Deutschland noch eine weitere linke Bewegung brauchen. Was wir brauchen, ist eine Bewegung, die absolut unnachgiebig antikapitalistisch ist. Eine Bewegung, die die Existenzgerechtigkeit der Menschen aus der Arbeitswelt an erster Stelle einfordert. Eine Bewegung, in der jeder mitmachen kann, der gegen Kapitalismus ist, auch Patrioten … eine revolutionäre Bewegung.

Wagenknecht und Lafontaine sind keine Revolutionäre. Sie sind linke Humanisten. Sie glauben, dass man in diesem Staat grundlegende Veränderungen mit demokratischen Mitteln erreichen kann. Das ist absoluter Unsinn (…). Für mich als Arbeiter gibt es keine Demokratie. Auf meinem Arbeitsplatz gibt es keine Demokratie, da gibt es nur Befehl und Gehorsam; wenn ich mich den Anweisungen widersetze, dann gibt es die Kündigung. Die Praxis lehrte mich, dass es weder Demokratie noch Existenzgerechtigkeit gibt. Die Ökonomie bestimmt alles.

Kann ich in dieser konkreten Situation mit humanistisch linker Politik Existenzgerechtigkeit für mich als Arbeiter herstellen? Nein. Warum? Weil das eine Systemfrage ist. Das kapitalistische System erlaubt es nicht, dass Menschen, die mit ihrer Arbeitskraft die Gesellschaft am Leben erhalten, Macht bekommen, um die Gesellschaft politisch mitgestalten zu können. Dies ist nur den Kräften erlaubt, die den Kapitalismus am Leben erhalten – aber nicht die Gesellschaft am Leben erhalten. Das sind Bürokraten, Manager, Bankster, Juristen usw. Dadurch spaltet sich die Gesellschaft in zwei Hauptrichtungen. Die eine Gruppe, das ist die produktive Arbeitswelt, die die Gesellschaft am Leben hält, hat keine Macht und wird schlecht bezahlt – das ist die Mehrheit. Und die andere Gruppe erhält das kapitalistische System, den Kapitalismus, am Leben. Sie hat Macht und erhält eine sehr gute Bezahlung – das ist die Minderheit.

Darum ist es falsch, in dieser Situation mit liberaler linker Politik diesen Widerspruch (wenn er erkannt wird) zu verleugnen und abzuschwächen oder ihm nicht Rechnung zu tragen. Dadurch trägt man freiwillig oder unfreiwillig zum weiteren Erhalt des Systems bei – auch wenn man das nicht hören möchte. Die richtige Antwort muss sein, eine antikapitalistische Organisation zu gründen, in der jeder mitmachen kann, der gegen Kapitalismus ist – auch Patrioten, wie in der damaligen KPD.

Manfred Guerth, Onlinekommentar

Moderne Variante der Sklaverei

Zu jW vom 29.6.: »Unter Beschuss«

Am 4. Juli, dem offiziellen US-Staatsfeiertag, werden wieder sehr viele »Black Lives Matter«-Demonstrationen stattfinden. Einen interessanten Aspekt, der in der europäischen Berichterstattung häufig fehlt, möchte ich hier gerne anfügen. Aufgrund der seit den 1980ern praktizierten und rassistisch geprägten Masseninhaftierung für die US-Gefängnisindustrie haben viele der derzeitigen Demonstrant*innen Gefängniserfahrung. Deshalb wird es in dieser Woche in Philadelphia, der Bay Area, New York City, aber auch in Europa, z. B. in Paris und Berlin, Demonstrationen geben, die auf den Zusammenhang von rassistischer Polizeigewalt und der modernen Variante der überwunden geglaubten Sklaverei eingehen. In Berlin ist das Motto am 4. Juli um 15 Uhr vor der US-Botschaft am Brandenburger Tor: Black Lives Matter! Free Mumia – Free Them All!

Gabriele Hennig, Onlinekommentar