Linkspolitiker des Tages: Ernst und Beutin

Leute aus der Linkspartei, die Argumente vortragen, die mit einer Kritik an Staat und Kapital gar nichts, mit den in der bürgerlichen Ordnung gültigen konkurrierenden Interessen dafür um so mehr zu tun haben, sind kein schöner, aber ein ziemlich alltäglicher Anblick. Solange sich diese »linke« Politik im Handgemenge mit den Vertretern konkurrierender Parteien entfaltet, fällt das vielen Beobachtern nicht auf. Hin und wieder allerdings stoßen diese Interessen in der Partei selber aufeinander.

Am Dienstag muss es in der Sitzung der Linke-Fraktion im Bundestag mächtig geknallt haben. Dem Vernehmen nach soll insbesondere Lorenz Gösta Beutin, energie- und klimapolitischer Sprecher der Fraktion, die Einladung von Exbundeskanzler Gerhard Schröder in den Wirtschaftsausschuss des Bundestages kritisiert haben. Ausgegangen war die von Klaus Ernst, wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion und Vorsitzender des Ausschusses, der sich am Mittwoch im Beisein Schröders und einiger anderer interessierter Damen und Herren mit dem Thema »Sicherung der Souveränität deutscher und europäischer energiepolitischer Entscheidungen (Nord Stream 2)« befasste. In einer Pressemitteilung, die Beutin noch während der Fraktionssitzung von einem Mitarbeiter versenden ließ, ging er Ernst heftig an: Die Einladung des »Gasprom-Lobbyisten« sei ein »unnötiges Eigentor, auf allen Ebenen falsch und an Peinlichkeit nicht zu überbieten«; nötig sei »eine interne Aufarbeitung des Vorgangs«, der sich »gegen alles« richte, »was im Linke-Parteiprogramm steht«.

Dass der alte Gewerkschafter Ernst seine Funktion als wirtschaftspolitischer Sprecher überwiegend so auslegt, als sei er politischer Sprecher »der Wirtschaft«, ist nicht neu. Beutin indes scheint seine Rolle noch zu suchen. Er stört sich am »klimaschädlichen Gewinn eines Unternehmens wie Gasprom« und daran, dass Schröder »auch die Interessen des russischen Staates vertritt«. Ein Mann mit Zukunft.