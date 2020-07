Mafiöse Strukturen

picture alliance / dpa Akkord: Beschäftigte im »fleischindustriellen Komplex« schuften im Schichtsystem für die Extraprofite von Tönnies und Co.(Rheda-Wiedenbrück, 28.2.2013)

Der Fleischkonsum scheint ungebrochen, trotz Coronakrise und Infektionswellen unter Beschäftigten in Schlachthöfen. Die Produktion hierzulande läuft auf Hochtouren, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu den Umsätzen in der Fleischindustrie mitteilte. Konkret: In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg der Umsatz des Gewerbes um 14,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, ermittelten die Bundesstatistiker. Grund dafür war unter anderem die hohe Nachfrage aus der Volks­republik China, die ihren Import von Fleischprodukten mehr als verdoppelte.

Für die Verbraucher in Deutschland bedeutet der gestiegene Fleischexport steigende Preise: Im Mai 2020 lagen sie 11,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Und der Bedarf scheint groß: 60 Kilo Fleisch, 88 Kilo Milchprodukte und 235 Eier werden pro Kopf im Jahr verzehrt.

Mit Folgen, nicht nur für die Tiere. Es hat sich längst herumgesprochen, die Jobbedingungen für die Beschäftigten an den Fließbändern der Schlachtindustrie sind verheerend, das Gesundheitsrisiko hoch. Und noch etwas ist bekannt: Nutznießer ist der Fleischmagnat Clemens Tönnies. Mit über 30 Prozent Marktanteil ist er Deutschlands größter Schweineschlachter. Aber Tönnies’ Hegemonie wackelt, etwas zumindest. Das Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück, in dem pro Woche bis zu 140.000 Schweine geschlachtet werden, wurde nach der Covid-19-Infektion von Hunderten Arbeitern zwangsgeschlossen, ein Termin für den Wiederbetrieb ist nicht absehbar. Regressansprüche gegenüber Tönnies werden lauter. Der behauptet einem Handelsblatt-Bericht vom Dienstag zufolge, »alle Vorgaben der Behörden vollständig umgesetzt« zu haben. Auch sportlich ist Tönnies angeknockt, nach 19 Jahren trat er am Dienstag vom Chefposten im Aufsichtsrat des Fußballvereins Schalke 04 zurück.

»Wir brauchen schnellstmöglich ein Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie und Regeln für die Unterbringung von Beschäftigten«, forderte jüngst DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will laut Kabinettsbeschluss ab 1. Januar 2021 Werkverträge in Schlachthöfen untersagen, spätestens. Skepsis bleibt angebracht. Nach Industrieangaben seien bis zu 50 Prozent der Arbeitsplätze im Kernbereich der Schlachtereien über Werkverträge vergeben, sagte Susanne Ferschl, Vize­chefin der Fraktion Die Linke im Bundestag, am Dienstag der Augsburger Allgemeinen (Onlineausgabe). Eine Industrie mit »kriminellen und mafiösen Strukturen«, sagte die Politikerin. Zuvor apostrophierte Ferschl den Tönnies-Konzern als »Teil des Schweinesystems«.

Karin Vladimirov, Pressesprecherin der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG), betonte am Mittwoch gegenüber jW: »In der Fleischbranche muss endlich aufgeräumt und das intransparente, kranke System mit seinen Subunternehmen beendet werden.« Dem pflichtete Dominique John, Leiter des DGB-Projekts »Faire Mobilität«, gleichentags im jW-Gespräch bei – und sagte weiter: »Die Gier nach Extraprofiten beschleunigt die Abwärtsspirale bei Löhnen und Standards.«