Neuer Prozess gegen Hausbesetzer

Christian Essler/xcitePRESS/dpa Polizisten vor dem besetzten »Putzi«-Gelände in der Dresdner Neustadt (22.1.2020)

Das Tauziehen um das sogenannte Putzi-Gelände im Dresdner Viertel Neustadt nimmt kein Ende. Überraschend wurde am Mittwoch dieser Woche einem weiteren Besetzer vor dem Amtsgericht der Prozess gemacht. Wie den beiden ersten Beschuldigten wird auch ihm Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Dabei hatte der verhandelnde Richter im Mai klargestellt, dass eine Sachbeschädigung im Zuge der Besetzung nicht nachweisbar ist (siehe jW vom 26.6.).

Die auf dem Gelände stehenden drei Stadtvillen befinden sich im Eigentum der Dental Kosmetik GmbH & Co. KG – und stehen seit gut 20 Jahren leer. Im Januar waren sie von Aktivisten von »Wir besetzen Dresden« sowie Anwohnerinnen und Anwohnern besetzt worden. Die hatten damals ein Nutzungskonzept vorgelegt, nach dem in den Villen auf der Königsbrücker Straße sozialer Wohnraum sowie ein Bildungsprojekt und eine Begegnungsstätte geschaffen werden sollten. Nach einem Strafantrag des Eigentümers hatte ein Sondereinsatzkommando der Polizei das Gelände am 22. Januar geräumt. Gegen mehrere Besetzer war Anzeige erstattet worden. Zwei von ihnen waren Ende Mai vom Gericht lediglich unter Strafandrohung verwarnt worden.

Der Prozess vom Mittwoch sei wohl eher eine »Trotzreaktion« des Staatsanwalts, nachdem die letzte Verhandlung juristisch und »im Ansehen der öffentlichen Meinung« zugunsten der Angeklagten ausgegangen sei, erklärte Lann Schmidt von »Wir besetzen Dresden« am Mittwoch gegenüber junge Welt. Die sächsische Justiz habe »mehr Interesse an der Aufrechterhaltung bestehender Eigentumsverhältnisse« als an »der Gestaltung und Nutzung von brachliegendem Raum«, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe vom Dienstag. Der Prozess wurde gleich zu Beginn vertagt, weil die Eigentümerfrage bezüglich des »Putzi«-Geländes noch immer nicht abschließend geklärt sei und somit auch nicht sicher sei, wer im Januar überhaupt Strafantrag stellen durfte.

Unterdessen ist das Gelände, auf dem vor 1990 der VEB Elbe-Chemie Dresden Kinderzahnpasta herstellte, auch Thema im Dresdner Stadtrat. Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte dort einen Antrag eingebracht, der die Erstellung eines Bebauungsplanes fordert. Dieser geht den Aktivistinnen und Aktivisten »nicht weit genug«, so Schmidt. In dem Antrag sei Sozialwohnungsbau nicht zwingend vorgeschrieben. Auch werde die Eigentumsfrage ausgeklammert. »Wir besetzen Dresden« fordere deswegen die Vergesellschaftung des »Putzi«-Geländes.

Ein Problem mit dem Antrag hat auch die Fraktion von Die Linke, die sich den Besetzern »grundsätzlich solidarisch verbunden fühlt«, wie Stadtvorsitzender Jens Matthis am Mittwoch gegenüber jW betonte. Ihr ist der Vorstoß schlicht nicht »gemeinwohlorientiert« genug, wie in der vergangenen Woche bereits aus den Reihen der Linkspartei zu vernehmen war. Dennoch wolle man nach einigen Nachbesserungen zustimmen. Wegen der Fülle der Themen im Stadtrat war am Donnerstag vergangener Woche noch nicht entschieden worden.