Jeder fünfte Beschäftigte im Mai in Kurzarbeit

Nürnberg. Nach Angaben des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung waren im Mai 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. Dies entspräche einer Zahl von mehr als sechs Millionen Kurzarbeitern. Wie das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg auf Grundlage einer repräsentativen Umfrage mitteilte, fielen im Durchschnitt 58 Prozent der Arbeitszeit aus. 24 Prozent der Kurzarbeiter hätten überhaupt nicht gearbeitet (»Kurzarbeit null«). (dpa/jW)