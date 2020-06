Mehr Fremdbestimmung wagen

imago/Gerhard Leber Ungefragt ins Heim? Das wollen sich viele nicht bieten lassen (Archivbild)

Die Krankenkassen sollen bei stationärer Unterbringung mehr Kosten übernehmen, Schwerkranke sollen besser versorgt und »Fehlanreize« für Pflegedienste beseitigt werden: So begründet die Bundesregierung ihren Entwurf für das »Intensivpflege- und Rehabilitationsstärkungsgesetz« (IPReG), das der Bundestag am Donnerstag beschließen soll. Doch die Kritik daran reißt trotz einer Nachbesserung nicht ab. Pflegekräfte, Angehörige von Patienten, Sozialverbände und Teile der Opposition befürchten, dass Intensivpflegebedürftige künftig in Heime gezwungen werden.

Der Teufel sitzt im Detail. So heißt es in dem Gesetzentwurf: »Wünschen der Versicherten, die sich auf den Ort der Leistung richten, ist zu entsprechen, soweit die medizinische und pflegerische Versorgung an diesem Ort tatsächlich und dauerhaft sichergestellt werden kann.« Dabei seien »persönliche, familiäre und örtliche Umstände« zu berücksichtigen. Feststellen werde dies die Krankenkasse durch persönliche Begutachtung durch ihren Medizinischen Dienst.

Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell fasste diesen Passus auf seinem Blog »Aktuelle Sozialpolitik« am 24. Juni so zusammen: »Es geht darum, dass außerklinische Intensivpflege, fokussiert auf Beatmungspatienten, im Regelfall in sogenannten Beatmungs-WGs oder in Pflegeheimen stattfinden und die bislang oft gewählte Wunschvariante einer Pflege im Haushalt des Betroffenen erheblich beeinträchtigt werden soll«. Dies, so Sell, verschiebe den Versorgungsauftrag der Krankenkassen auf die Pflegebedürftigen selbst. Denn anders als bisher, so erläuterte er, müssten Betroffene dann künftig selbst nachweisen, dass die Leistung in der erforderlichen Qualität am Wohnort auch erbracht werden kann. Die Pflicht der Kassen, Patienten und Angehörige zu beraten, zu versorgen und adäquat zu unterstützen, werde mit diesem Gesetz den Hilfesuchenden aufgebürdet. Diese könnten letztlich an einen Ort gezwungen werden, an dem sie nicht leben wollen und würden letztlich diskriminiert, konstatierte der Sozialwissenschaftler.

Ähnliches befürchten die drei Oppositionsparteien Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Vergangenen Mittwoch berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zuerst über einen in letzter Minute eingebrachten gemeinsamen Änderungsantrag dieser drei Fraktionen. Die Antragsteller kritisieren darin, das neue Gesetz nehme Intensivpflegebedürftigen die Entscheidungsfreiheit darüber, ob sie sich zu Hause oder in einer stationären Einrichtung pflegen lassen wollen. Dies verletzte das im Grundgesetz garantierte Selbstbestimmungsrecht sowie die UN-Behindertenrechtskonvention.

Die Gefahr der Einflussnahme der Kassen sei zu groß, mahnen die Fraktionen zudem. Denn stationäre Unterbringung koste weniger als häusliche Pflege. Schwerkranke und Schwerbehinderte dürften nicht gezwungen werden, in einer bestimmen Wohnform zu leben. Sie fordern die Regierung auf, die Passagen anders zu formulieren: Stelle der Medizinische Dienst Pflegemängel fest, müsse »die Krankenkasse Abhlife am Ort der Leistungserbringung schaffen« – also zu Hause. Dass die Krankenkassen aufgrund ihrer Kontrollen den Ort der Pflege jährlich neu festlegen, also bei Problemen über den Kopf des Betroffenen hinweg bestimmen dürften, müsse gestrichen werden, verlangen sie. Der Medizinische Dienst dürfe ausschließlich damit beauftragt werden, Mängel festzustellen, die dann zu beheben seien.

Der Sozialverband VdK begrüßte den gemeinsam Vorstoß der drei Fraktionen. »Die Zusammenarbeit von FDP, Grünen und Linken zeigt, dass es hier nicht um Parteipolitik, sondern um Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen geht«, erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele in einer Pressemitteilung vom 24. Juni. Werde das Gesetz so durchgepeitscht, ohne ein Wunsch- und Wahlrecht auf den Wohnort für Betroffene explizit festzusetzen, »werden wir Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz erheben«, kündigte sie an.

Bereits in einer öffentlichen Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages am 17. Juni hatten unter anderem fünf Fachverbände für Menschen mit Behinderungen ihre Sorgen um die Selbstbestimmung schwerbehinderter Menschen bekundet. Aufgrund des allgemeinen Pflegemangels dürfte das Argument, dass häusliche Pflege nicht sichergestellt werden könne, zur Regel werden, blickten sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme voraus. Die Pflegekammer warnte außerdem davor, der Kostendruck könne dazu beitragen, dass mehr Menschen in Heime eingewiesen würden.

Der Sachverständige Horst Frehe von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben (ISL) warnte beispielsweise vor »massiven Verschlechterungen« insbesondere für selbständig lebende Behinderte, die ein Beatmungsgerät benötigen. »Das Gesetz hätte dramatische Folgen für ihre Lebenserwartung und -qualität«, so Frehe. Gerade erst habe die Coronapandemie gezeigt, »dass nahezu die Hälfte aller an Corona Verstorbenen in Alten-, Behinderten- und Pflegeheimen gelebt haben«, mahnte er. Diese Einrichtungen seien für die Betroffenen nicht nur »zur tödlichen Falle« geworden. Man habe auch ihre Persönlichkeitsrechte aus Schutzgründen weitaus massiver beschnitten als bei selbständig lebenden behinderten Menschen. Damit verschlechtere das Vorhaben der Großen Koalition die Teilhabe der Betroffenen enorm, erklärte er.