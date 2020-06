Nachschlag: Frommer Fan der Regierung

Uwe Zucchi/dpa Sibylle Lewitscharoff wollte als Kind ihrem Dackel das Beten beibringen und findet heute die Bundesregierung vernünftig

Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharoff ist »gottfroh, in einem vernünftig regierten Land zu leben«. Und auch sonst hat sie es mit Gott, das machte sie am Freitag in einem Interview mit dem Deutschlandfunk deutlich: »Ich war ein sehr frommes Kind. Ich habe immer sehr gerne zu Jesus und Gott gebetet. Ich habe sogar meinen Rauhaardackel mit ins Bett genommen, habe ihm die Pfoten zusammengelegt und habe mit ihm gebetet. Was der nicht so sonderlich mochte im übrigen.« Diese Religiosität sei zwar in den Teenagerjahren »zugunsten von Spartakus, Bolschewiki, Leninisten« verschwunden, habe sie aber sehr schnell wieder eingeholt. Mit dem Studium der Religionswissenschaft habe bei ihr zumindest »eine spekulative Gottsuche« wiedereingesetzt. In der modernen Predigtsprache beklagt Frau Lewitscharoff allerdings eine »Weichspülorgie«. Vor allem der Begriff der Sünde sei völlig »verwaschen«. Nun wissen wir wenigstens, wie Menschen ticken, welche die Bundesregierung für vernünftig halten. (clw)