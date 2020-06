Globaler Empathieverlust

Melodie & Rhythmus/Verlag 8. Mai Interessante Denkansätze: Die aktuelle Ausgabe von Melodie & Rhythmus

Allein das Wort »Elite« lässt bei Linken zumeist alle Alarmglocken schellen. Und das ist keineswegs falsch. Gelten die sogenannten bürgerlichen Eliten unserer Gegenwart doch als Verantwortliche für eine kaum noch überblickbare Zahl sozialer Grausamkeiten in den peripheren Randgebieten der globalisierten Welt, für den rabiaten Abbau sozialer Grundsicherungen auch in den entwickelten Industrieländern, für drastische Umweltzerstörungen und für die Toten und Verletzten zahlreicher Weltordnungskriege … Es ist also begrüßenswert und wichtig, dass sich die neue Ausgabe von Melodie & Rhythmus schwerpunktmäßig mit dem Begriff »Elite« auseinandersetzt.

Doch woher stammt der Begriff »Elite« eigentlich? Wie der Autor Olaf Brühl in seinem linguistisch eingefärbten Beitrag meint, sei er aus dem militärischen Sprachgebrauch der frühen bürgerlichen Armeen abgeleitet. Dazu passt das ausgesprochen militärische Reglement von nicht wenigen der sogenannten Eliteschulen, an denen die Oberschicht derzeit ihre Sprösslinge ausbilden lässt. Kritisches Denken lernt man dort wohl eher nicht. Brühl charakterisiert diese zumeist exklusiven und abgehobenen Bildungseinrichtungen als Institutionen ideologischer Zurichtung. Der Aufenthalt in einer solchen würde die Hirne der betreffenden Schüler so justieren, dass sie für den Rest des Lebens im Sinne der herrschenden Schicht funktionierten. Logische Schlussfolgerung: Die hoffnungsvoll heranwachsende Nachwuchsgeneration der Oberschicht wird bereits in der Kindheit Opfer derselben Propagandamaschine, die sie später als Inhaber oder Manager von Medienunternehmen selbst betreibt.

Eine passende Ergänzung zur Darstellung der quasimilitärischen Zurichtung des bürgerlichen Elitenachwuchses leistet der Beitrag von Bastian Tebarth, der Autor thematisiert darin den vor allem in rechten Kreisen verbreiteten Hype um die Comicverfilmung »300«. Tebarth charakterisiert den kinematografisch aufgewärmten Kult um den angeblichen Heldentod einer Handvoll spartanischer Krieger, die damals das heutige Griechenland gegen ein persisches Heer verteidigten und damit das europäische Abendland retteten, als unsäglichen Rückgriff auf die Naziideologie. Diese habe sich dabei wiederum aus der tiefsten Mottenkiste des 19. Jahrhunderts bedient.

Um ideologische Zurichtung auf einer ganz anderen Ebene – nämlich der des Literaturbetriebes – geht es in dem Beitrag von Enno Stahl. Der Autor erinnert eingangs daran, dass die meisten Träger der Gesellschaftsliteratur des 19.und 20. Jahrhunderts einen – wie auch immer gearteten – Bruch mit der bürgerlichen Gesellschaft vollzogen hatten und dies dann in ihren Werken zumeist auch thematisierten. Ein solcher Bruch – meint Stahl – sei in den meisten Werken der derzeitigen Literatur nicht zu finden. Auffallen würde statt dessen die völlige Abwesenheit sozialer Probleme – an deren Stelle trete die Identitätsfindung gelangweilter Sprösslinge der Oberschicht. Wie der Autor resümiert, sei schon bei der Bevölkerungsmehrheit unserer Gegenwart die Fähigkeit zur Empathie deutlich vermindert. Angehörigen der Upperclass wäre es hingegen fast schon unmöglich, die existentiellen Probleme von Menschen außerhalb der eigenen Schicht wahrzunehmen und zu reflektieren. Die Literatur von Repräsentanten ebendieser Schicht liefere über deren geistige Haltung ein genaues Bild.

Der interessanteste Beitrag des Heftes stammt zweifelsfrei von Moshe Zuckermann. Der Autor liefert unter Bezug auf Adorno eine kulturtheoretische Analyse des »Elitismus« und unterscheidet zwischen qualitativer künstlerischer Hierarchisierung und gesellschaftlicher Hierarchisierung. Egalitarismus bedeute eben keine soziale Gleichmacherei, sondern im Gegenteil die vollständige Abwesenheit von sozialer Ausgrenzung und Verfolgung, also dem, worauf der Elitismus letztlich beruht. Jede Form von Repression wäre in einer egalitären Gesellschaft überflüssig und würde sich von selbst erübrigen. Augenzwinkernd meint der Autor abschließend, am besten sollten alle Menschen Angehörige der Elite werden – damit würde dem Elitedenken für immer die Grundlage entzogen. Eine Utopie? Vielleicht. Aber ist es nicht tatsächlich allerhöchste Zeit, dass den vermeintlichen Sachzwängen der bürgerlichen Gesellschaft eine radikale Alternative entgegensetzt wird?

Zu den Ursachen der gegenwärtigen Renaissance von Elitedenken und dem konservativen Rollback unserer schönen Neuen Gegenwart findet sich in dem Heft ansonsten leider nur wenig. Aber es handelt sich bei Melodie & Rhythmus schließlich um eine kulturpolitische Zeitschrift und nicht um ein dickleibiges Theoriewerk. Diese Ausgabe bietet interessante Denkansätze, die man unbedingt zur Kenntnis nehmen sollte.