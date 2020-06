US-Einfluss schwindet

Hau Dinh/AP/dpa Chinas Handelsminister Zhong Shan (M., r.) auf einer Videokonferenz mit den ASEAN-Staaten am 4. Juni 2020

Natürlich stand die Covid 19-Pandemie auch im Mittelpunkt des ASEAN-Gipfels, der am gestrigen Freitag unter Vorsitz Vietnams per Videokonferenz abgehalten wurde. Die zehn Länder des Staatenbundes, der von Myanmar bis zu den Philippinen, von Laos bis Indonesien reicht und in dem über 660 Millionen Menschen leben, haben bislang zwar deutlich erfolgreicher gegen das Virus gekämpft als das reiche Europa. Doch leiden auch sie unter der Krankheit und ihren wirtschaftlichen Folgen. Was gemeinsam getan werden kann, um diese zu überwinden, darum ging es gestern; und es wurde allgemein als hilfreich eingestuft, dass wohl noch in diesem Jahr das Freihandelsabkommen RCEP unterzeichnet werden kann, das die ASEAN-Mitglieder mit China, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland verbindet. Einst als Gegenstück zum US-amerikanischen Freihandelsbündnis TPP geplant, das Donald Trump bekanntlich verschrottete, steht es nun allein: Der Freihandel nicht mit den USA, sondern mit China könnte sich für ASEAN als entscheidende Stütze im Kampf gegen die Coronakrise erweisen.

Die Rivalität zwischen Beijing und Washington spielte nicht nur beim gestrigen ASEAN-Gipfel eine Rolle; sie überschattet zur Zeit die gesamte Entwicklung in Südostasien – auf dem Festland ebenso wie in der riesigen Inselwelt. Beide Großmächte haben in der Region erheblichen Einfluss, sowohl politisch wie auch ökonomisch; es sich mit einer von ihnen zu verderben, das wäre für die meisten ASEAN-Länder fatal. »Asiatische Länder wollen nicht gezwungen werden, zwischen den USA und China zu wählen«, schrieb kürzlich Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong den Vereinigten Staaten in einem Beitrag für das US-Blatt Foreign Affairs ins Stammbuch. Lee hatte dazu guten Grund: Mit aller Macht sucht Washington die Staaten der Region gegen Beijing zu positionieren. Aktuell nutzt es einmal mehr die Territorialkonflikte im Südchinesischen Meer: Die Volksrepublik, rasch eskalierender US-Aggression ausgesetzt, sucht ihre Kontrolle über das Gewässer zu stärken, um sich im Ernstfall besser verteidigen zu können. Das geht auf Kosten anderer Anrainer von Vietnam bis zu den Philippinen, und es sorgt dort für Ärger – ein gefundenes Fressen für die USA.

Dabei läuft den Vereinigten Staaten die Zeit davon. Aktuelle Umfragen zeigen, dass in den ASEAN-Staaten der politische Einfluss Chinas in der Region heute als etwas stärker eingestuft wird als derjenige der USA, der ökonomische Einfluss sogar als deutlich stärker. Befragt nach der Lage in zehn Jahren, gehen sie davon aus, dass der wirtschaftliche Rückstand der Vereinigten Staaten noch größer geworden sein wird, während die Volksrepublik auch politisch klar dominieren werde. Das gilt offenkundig als historischer Trend. Will Washington ihn umkehren, wenigstens bremsen, dann muss es schnell und energisch handeln. Daher die deutlich zunehmenden US-Militäraktivitäten im Südchinesischen Meer.