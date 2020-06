Trump besucht Mauer

Carlos Barria / Reuters

Am Dienstag warteten Mitarbeiter des Weißen Hauses in der Stadt Yuma im US-Bundesstaat Arizona auf einen Besuch von Präsident Donald Trump. Bei der Stadt an der Grenze zu Mexiko wurde kürzlich ein Teil der Mauer fertiggestellt, die Flüchtlinge von der Einreise in die USA abhalten soll. Nach Angaben der Grenzbehörde CBP wurden bislang knapp 350 Kilometer Mauer an der 3.200 Kilometer langen Grenze errichtet. »Ich finde sie großartig«, sagte Trump beim Besuch. Wie der spanischsprachige US-Sender Univison vor zwei Wochen berichtet hatte, wurde die Anlage unter anderem mit Hilfe beschlagnahmter Gelder des venezolanischen Ölkonzerns PDVSA gebaut. Offiziell bestimmt gewesen waren diese als »humanitäre Hilfe« für Venezolaner und als Unterstützung des oppositionellen Juan Guaidó . (dpa/jW)