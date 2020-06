Papst Franziskus hat den polnischen Bischof Edward Janiak von seinen Pflichten entbunden, weil er Vorwürfe sexueller Übergriffe durch Priester ignoriert haben soll. Janiak spielt eine wichtige Rolle in dem Mitte Mai veröffentlichen Dokumentarfilm »Versteckspiel«, der sexuellesexualisierte Gewalt gegen Minderjährige in der katholischen Kirche in Polen thematisiert. In dem Film wird ihm vorgeworfen, dass er angesichts von Vorwürfen gegen ihm untergeordnete Priester nicht gehandelt habe. Nach einem im März 2019 von der Bischofskonferenz vorgelegten Bericht machten sich in Polen zwischen 1990 und 2018 insgesamt 38sexueller Übergriffe des Missbrauchs schuldig. Es soll 625 Opfer geben. (dpa/jW)