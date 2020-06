Es kommt, wie’s kommen muss

Ronald Wittek dpa/lsw »Scheiß die Wand an, ist das schön hier!« BRD-Historiker Edgar Wolfrum kann sein Glück kaum fassen (28.5.2009)

Wer die Gegenwart verstehen will, muss die Vergangenheit kennen. Das beste und schlechteste Beispiel liefert Deutschland, weshalb ein Buch, das sich dem »Aufsteiger« genannten Staat in der Mitte Europas widmet, Assoziationen an eine Zeit weckt, als der schon einmal in den Kreis der Großmächte aufgestiegen war. Die Parallele von 1848 und 1870/71 mit 1968 und 1989/90 ist offensichtlich und unbehaglich, weil man weiß, worauf es damals hinauslief.

Allerdings steht die Zukunft nie fest. Ob man das Beste erhoffen darf oder das Schlechteste befürchten muss, ist offen. Was die Fakten betrifft, von denen jede Prognose ausgehen muss, so liefert Edgar Wolfrum, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg, sie für die Jahre 1990 bis 2019 sowohl in großer Zahl als auch, wenn es beispielsweise um die akkuraten Prozente bei Bundestagswahlen geht, mit pedantischer Gründlichkeit.

Die sozialen Folgen der sogenannten Wiedervereinigung insbesondere für Ostdeutschland, die Politik der Treuhand bei der kapitalistischen Umwandlung der DDR-Ökonomie, die Rolle Deutschlands in den Jugoslawien-Kriegen, die »Agenda 2010«, die Währungsunion und der holprige europäische Einigungsprozess, die »Flüchtlingskrise« und »die populistische Revolte«, die weltumspannende Digitalisierung und die Gefahren von »Big Data«: Der Autor denkt gesellschafts-, wirtschafts-, innen-, außen- und globalpolitisch und spannt einen weiten Bogen, in dem auch ein Kapitel »Industrienation und Klimawandel« (ausdrücklich nicht: die Klimakata­strophe) Platz hat – nur Kunst und Kultur, die haben keinen. Für sie hat Wolf­rum anscheinend nichts übrig, kein Sterbenswörtlein.

Auch für grundsätzliche Kritik am Deutschland der letzten dreißig Jahre hat Wolfrum nicht viel übrig. Er ist zufrieden mit dem, was war und was ist. Die Rolle der Treuhand bei der Zerschlagung der DDR-Wirtschaft oder die Abschaffung des über Jahrzehnte gewachsenen Sozialstaats durch die Hartz-IV-Gesetze erscheinen ihm so alternativlos wie der Krieg gegen Serbien – das Treiben des Lügenbolds Rudolf »Hufeisenplan« Scharping hat Wolfrum offenbar vergessen.

Nicht vergessen hat er in seiner Apologie des neuen, wiedererstarkten Deutschlands Horst Köhler. Deutschland habe, schreibt Wolfrum, schon seinerzeit keine Außenpolitik betrieben, »die seiner Größe und Bedeutung entsprach. Bundespräsident Horst Köhler stolperte im Jahr 2010 aus dem Amt, weil er eine unerhörte Selbstverständlichkeit ausgesprochen hatte: dass es zwischen Militäreinsätzen und wirtschaftlichen Interessen Verbindungen gebe«. Zu ergänzen wäre erstens, dass die Empörung scheinheilig war – Köhler hatte undiplomatischerweise eine Tatsache öffentlich benannt, die schön unter dem Teppich bleiben sollte; zweitens: Kritik. Die Tatsache selbst wird von Wolfrum nicht ernsthaft diskutiert, sondern wie viele andere nur registriert, also akzeptiert.

Ob die größer gewordene Bundesrepublik wirklich keine »Superschweiz« werden konnte, wie Wolfrum behauptet (weil sie halt keine wurde), oder weil ihre herrschenden Kreise es nicht wollten, wäre eine lohnende Aufgabe für einen vorurteilslosen Historiker. Für Wolfrum aber folgte aus Deutschlands globaler wirtschaftlicher Verflechtung notwendig ein größeres Gewicht in der Weltpolitik; notwendig deshalb, weil es eben so eingetreten ist.

Gleichwohl sei Deutschland, klagt Wolfrum, nach wie vor ein »zaudernder Riese«, der sich nicht auf Machtpolitik verstehe. Hier muss allerdings das Perspektiv des Beobachters verstellt worden sein, nimmt man doch im europäischen Ausland wie in Übersee die deutsche Außenpolitik anders war. Wie eine solche aussehen muss, damit sie Deutschlands starker Ökonomie entspricht, kann man Wolfrums Buch nicht explizit entnehmen – er will ja nur referieren und überlässt es seinen Lesern, die implizit nahegelegten Folgerungen zu ziehen.

Es gibt das Klischee des weltfremden deutschen Wissenschaftlers, der unbesorgt um Gut und Böse forscht und erfindet. Dieser Typus ist Vergangenheit. Heute gibt es den weltzugewandten Professor vom Typ Faktenfresser, der mehr als alles weiß, aber keine Meinung hat. Genauer gesagt, er hat eine. Er braucht sie aber nicht zu äußern, weil schon die Aufbereitung und Ausbreitung der Fakten Zustimmung signalisieren.

Für Kritik am Geschehenen und Bestehenden ist folglich kein Platz, schon gar nicht für eine scharfe, vielleicht sogar überspitzte, welche die Leser zur Stellungnahme provoziert. »Die böse und selbst die gehässige Kritik, ja geradezu das Pamphlet, vorausgesetzt, dass es geistreich und Produkt der Leidenschaft ist – worin passioniertes Interesse sein Genüge findet«, lobte einst Thomas Mann.

Die Bundesrepublik aber entfacht keine Leidenschaft, nicht einmal bei ihren Anhängern, weckt keine Begeisterung. Die wollen nichts als nüchtern und sachlich berichten, was in diesem Fall bedeutet, nicht bloß die Realität anzuerkennen, sondern zu ihrem Apologeten zu werden: Geschichte und Gegenwart – alles gut! Und dann?