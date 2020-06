Nachschlag: Inquisition als Hexenschutz

Ueslei Marcelin/REUTERS Landnahme in Brasilien: Der Urwald brennt aus Notwendigkeit kapitalistischer Expansion, auch wenn Herr Müller es gern anders wollte

Ohne Landnahme keine Akkumulation – das ist ehernes Gesetz, was jeder Kapitalist auf Gedeih oder Verderb verfolgen muss: Während der nun rasant vergehenden »Globalisierung« verhalfen u.a. sogenannte Freihandelsabkommen dem Kapital zu seinem ultimativen Siegeszug, um sich Zugriff auf die letzten weißen Flecken auf der Landkarte zu verschaffen. In der Praxis hieß das: Ausrottung von Abermillionen Arten, Auslöschung unzähliger Kulturen, Inwertsetzung, also Verwüstung, der noch so reichen Flora. Da das Zerstörungswerk nun fast vollkommen ist, dämmert es den Urhebern selbst, dass das Ende des Planeten auch das Ende ihrer Geschäftsgrundlage bedeutet. Darum darf eines ihrer lokalen Sprachrohre, Entwicklungsminister Müller, im DLF verkünden, sich beim noch jungen Handelsabkommen der EU mit dem Mercosur stärker für »den Erhalt der Schutzgebiete, Reduzierung der Entwaldung und Unterstützung der Indigenen« einsetzen« zu wollen. Es ist, als erklärte sich die Inquisition zur Schutzmacht der Hexen. (jj)