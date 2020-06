Nordkorea stoppt Militärmanöver

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat nach eigenen Angaben ihre Militärübungen an der Grenze zu Südkorea vorerst gestoppt. Die Entscheidung habe die zentrale Militärkommission der Arbeiterpartei unter Vorsitz von Staatschef Kim Jong Un getroffen, berichteten nordkoreanische Medien am Mittwoch. Gründe dafür wurden nicht genannt. Zuletzt hatten sich die Beziehungen der Länder verschlechtert, weil Provokateure in Südkorea 500.000 Ballons mit Pjöngjang-kritischen Flugblättern Richtung Norden geschickt hatten. (dpa/jW)