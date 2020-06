Parlamentswahlen in der Mongolei

Ulan Bator. In der Mongolei haben am Mittwoch die Parlamentswahlen stattgefunden. Bei den vergangenen Wahlen 2016 konnte die regierende Mongolische Volkspartei 65 der 76 Abgeordnetenmandate für sich gewinnen. Allerdings gelang es der Partei nicht, die ökonomischen Probleme des Staates zu lösen. Das an Bodenschätzen reiche zentralasiatische Land leidet unter dem Rückgang der Rohstoffpreise und der nachlassenden Nachfrage. Einen Erfolg hat das Regierungslager jedoch bei der Bewältigung der Coronavirusinfektionen vorzuweisen, die sich in der Mongolei nach offiziellen Angaben nicht stark verbreiteten. Erste Ergebnisse der Wahl werden in der Nacht zum Donnerstag erwartet. (dpa/jW)