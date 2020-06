Lateinamerika: Mehr als 100.000 Coronatote

Montevideo. In Lateinamerika und der Karibik hat die Zahl der insgesamt verzeichneten Todesfälle durch die Coronapandemie die Schwelle von 100.000 überschritten. Das ergab eine in der Nacht zum Mittwoch veröffentlichte Zählung der französischen Nachrichtenagentur AFP, die auf Behördenangaben beruht. Demnach gibt es in Lateinamerika und der Karibik inzwischen 2,1 Millionen amtlich verzeichnete Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus. Rund die Hälfte der registrierten Coronatodesfälle in dieser Weltregion trat in Brasilien auf, dem bevölkerungsreichsten und flächenmäßig größten Land Lateinamerikas. (AFP/jW)