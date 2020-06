Mindestens sechs Tote bei Erdbeben in Mexiko

Oaxaca. Ein Erdbeben hat Mexiko am Dienstag (Ortszeit) schwer erschüttert. Das Beben der Stärke 7,5 wurde im Süden und im Zentrum des Landes registriert. Mindestens sechs Menschen kamen nach Angaben der Behörden ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt, Hunderte Gebäude beschädigt. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des Nationalen Seismologischen Instituts in der Stadt Crucecita im südlichen Bundesstaat Oaxaca. Die Erschütterungen waren auch in der mehr als 700 Kilometer entfernten Hauptstadt Mexiko Stadt zu spüren gewesen. (AFP/jW)