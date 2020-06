Drei zu zwei. Surreal

Ricardo Moraes/REUTERS Die Maulwürfe applaudieren: Pedro Rocha nach seinem Treffer für Flamengo

Einen wunderschönen guten Morgen! Jubel im Stadion, Stille auf den Tribünen. Während die Anzahl der Infizierten in Brasilien die Million überschritten hat, kehrte bei den Brasucas mitten in der Pandemie der Fußball, auch »Fudschibol« genannt, zurück. Am Zuckerhut gewann der aktuelle Klubvizeweltmeister Clube de Regatas do Flamengo (Regattaverein Flamengo) mit 3:0 gegen den brasilianischen Vizemeister von 1985 und derzeitigen Viertligisten Bangu Atlético Clube. Das Spiel war Teil des Campeonato Carioca, der Meisterschaft im Balltreten für Jungs des Bundesstaats Rio de Janeiro, und fand im Estádio Jornalista Mário Filho (im Volksmund: Maracanã) statt. Für die Einlochungen zeichneten der Uruguayo Giorgian De Arrascaeta, Bruno Henrique sowie Pedro Rocha verantwortlich.

Bangu ist ein Traditionsverein Rios, gerade 116 Jahre alt geworden und hat das Carioca-Turnier schon zweimal gewinnen können – zuletzt im schönen Jahre 1966. Der Argentinier José Sanfilippo – der frühere »Bomber« des Club Atlético San Lorenzo de Almagro – ging für den »Alvirrubro« (den Weiß-Roten) einst auf Torejagd. Auch Thomaz Soares da Silva, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Zizinho, kickte für Bangu. Zizinho gehört definitiv zu den erlesensten südamerikanischen Kickern des 20. Jahrhunderts, und auf der Acht spielte niemand auf der Welt vor oder nach ihm besser.

Zuletzt verdingte sich auch der sympathische Uruguayo Washington Sebastián Abreu bei Bangu. Im Oktober wird »El Loco«, der Durchgeknallte, 44 Jahre alt. Er ist immer noch aktiv: als Spielertrainer beim Erstligisten Club Atlético Boston River aus dem Departamento Florida seines Heimatlands. Niemand spielte nirgends bei mehr Vereinen. Als Abreu Ende 2017 zu dem chilenischen Verein Audax Italiano wechselte, hatte er endlich den deutschen Rekordhalter Lutz Pfannenstiel eingeholt. Abreu ist auch deshalb eine Legende, weil er im Elfmeterschießen des WM-Viertelfinals 2010 im Soccer City von Johannesburg gegen Ghana den entscheidenden Schuss à la Panenka verwandelte und so Uruguay nach vierzig Jahren wieder für ein WM-Halbfinale qualifizierte. »La picó! El Loco la picó!« (Er hat ihn gelupft! Der Verrückte hat ihn gelupft!) sang das halbe Stadion und ganz Uruguay, also zusammen fast so viele Menschen wie in Berlin leben.

Damals war die Welt noch so herrlich in Unordnung. Hätte das Wortvirus des Schriftstellers William S. Burroughs nicht ausgereicht? Nina Hagen ist im Maracanã mal vor 200.000 Leuten aufgetreten (gut, sie war nicht allein). Beim Spiel zwischen dem »Fla« und Bangu war keiner da. Null. Nur ein paar Maulwürfe zogen die Köppe ein, wegen Klappspaten. Auf dem Gelände des Stadions ist noch immer ein Notlazarett eingerichtet, und während auf dem Platz drei Tore fielen, starben also in derselben Nacht zwei Menschen im Feldspital. Drei zu zwei. Surreal.

Rio de Janeiro ist der vom Coronavirus am zweitstärksten betroffene Bundesstaat. Anhänger aller örtlichen Klubs demonstrierten vor dem Spiel gegen die Rückkehr des Fußballs. Beteiligte beider Teams wurden vor dem Match expressgetestet, während die Presseheinis einen Desinfektionstunnel durchqueren mussten – wie in der Waschanlage. So richtig will den Fußball gerade niemand in Brasilien. Außer Bolsonaros Mann vor Ort: Regiert wird Rio von dem Sänger und homophoben Methodisten Marcelo Crivella. Die Klubs Fluminense und Botafogo weigern sich allerdings nach wie vor, Fußball zu spielen. Das Team des portugiesischen Trainers Jorge Jesus, Flamengo, hat indes die Halbfinals des Campeonato Carioca bereits erreicht. Anfang Mai starb der historische Masseur Flamengos, Jorginho, am Coronavirus.