Nachschlag: Fisch im Wasser

2020 Netflix, Inc. Warum blieb der Skandal so lange unerkannt? Der Ermittler Brad Edwards in der Netflix-Reihe »Jeffrey Epstein: Stinkreich«

Vor knapp einem Jahr nahm sich Jeffrey Epstein in seiner Gefängniszelle das Leben – oder wurde der US-Milliardär zum Schweigen gebracht, um Hintergründe des Skandals zu vertuschen, der sich mit seinem Namen verbindet? In der neuen Dokureihe »Jeffrey Epstein: Stinkreich« auf Netflix wird man keine Antwort auf diese Frage finden. Sie bleibt an der Oberfläche und zeichnet das Bild eines »sexuellen Raubtiers«, das kraft seines Einflusses jahrelang ungehindert Minderjährige anlocken konnte, um sie zu misshandeln und in die Prostitution zu treiben. Interessant ist allerdings eine Kritik zu der Serie und einem weiteren Epstein-Film auf der Seite Consortium News. Darin ist von einer Geheimdienstoperation die Rede, die darauf abgezielt habe, Mitglieder der High Society, in der Epstein sich bewegte wie ein Fisch im Wasser, zu kompromittieren, um sie bei Gelegenheit unter Druck setzen zu können. Aufschluss geben könne Ep­steins Kumpel Prinz Andrew – doch der erlauchte Royal schweigt bislang. (jt)