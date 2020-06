Sanierung zur Bauruine

Daniel Karmann/dpa Schon lange leer: Das ehemalige Kaufhof-Gebäude am Aufseßplatz

Der Sanierungsplan von Karstadt-Kaufhof sieht in Nürnberg nur das Ende für die beiden Warenhäuser an der Lorenzkirche und in Langwasser vor. Beim ehemaligen Kaufhof am Aufseßplatz, 1926 als »Schocken« eröffnet und später »arisiert«, soll sich nichts ändern: Es ist schon seit acht Jahren zu und leer.

Ein Sprecher der Nürnberger Stadtverwaltung zeigte sich am Freitag zuversichtlich, dass die beiden anderen Häuser genausoschnell einer neuen Nutzung zugeführt werden können wie der Kaufhof in der Südstadt, der 2012 die Tore geschlossen hat. Möglich sei eine Entwicklung der zwei Standorte zu Bauruinen oder der Umbau in Wohnwabenanlagen, in denen man Erntehelfer und Fleischzerteiler einlegen könnte.

Den frei werdenden Nürnberger Kaufhausmitarbeitern sollen Jobs in einer Transfergesellschaft angeboten werden, die in Rumänien Erdbeerplantagen bewirtschaftet. Damit hat sich die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit ihrer Forderung nach einem Sozialplan eindrucksvoll durchgesetzt.

Das vor sich hin bröckelnde ehemalige Kaufhaus am Aufseßplatz dagegen ist angeblich den Familien von Salman und Simon Schocken zum Rückkauf angeboten worden. Mit einem üppigen Kaufpreis könnten die Erben der ursprünglichen Eigentümer dazu beitragen, »bedauerliches Unrecht aus der Nazizeit wiedergutzumachen«.