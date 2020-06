Auch Berlin verzichtet auf Kontaktbeschränkungen

Berlin. Nach Thüringen und Brandenburg hebt auch das Land Berlin die Kontaktbeschränkungen vollständig auf. Das hat der Senat am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presseagentur beschlossen. Bisher gilt, dass sich in der Hauptstadt wegen der Coronapandemie maximal fünf Personen aus mehreren oder nur Mitglieder zweier Haushalte in der Öffentlichkeit treffen dürfen. In den meisten anderen Bundesländern sind Kontakte noch auf zwei Haushalte oder auf bis zu zehn Personen beschränkt. (dpa/jW)