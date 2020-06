Der Markt als Schlachtfeld

Hassan Ammar/AP/dpa Das durch den Krieg teils zerstörte Syrien muss wiederaufgebaut werden. Hier das »Marota-City-Projekt« im südwestlichen Damaskus (8.10.2018)

Am vergangenen Mittwoch gab US-Außenminister Michael Pompeo die ersten Maßnahmen eines neuen Sanktionspakets gegen Syrien bekannt. Das »Caesar-Gesetz zum Schutz der syrischen Bevölkerung« richte sich gegen das »­Assad-Regime und seine ausländischen Unterstützer«, so Pompeo in einer Presseerklärung. »Jeder, der mit dem Assad-Regime Geschäfte macht, muss mit Reiseeinschränkungen und finanziellen Sanktionen rechnen, egal, wo auf der Welt er sich aufhält.«

Die neuen Wirtschaftssanktionen richten sich gegen Russland, China, Iran, Indien und alle Unternehmen in diesen sowie anderen Ländern, die Damaskus beim Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes mit Waren oder Expertise, mit Transporten, Investitionen oder Krediten unterstützen. Besonders betroffen sind Syriens Nachbarländer Irak, Jordanien und Libanon. Deren nationale Wirtschaften und Finanzen sind infolge der Sanktionen und Kriege in der Region – im Irak, im Jemen und in Syrien – eingebrochen.

Jordanien stellte den Handel mit Damaskus 2019 wieder ein, nachdem ein Vertreter der US-Botschaft in der Industrie- und Handelskammer in Amman die Geschäftsleute unmissverständlich gewarnt hatte. Bei einem Besuch in Beirut im März 2019 drohte US-Außenminister Pompeo mit Konsequenzen, sollte der Einfluss der Hisbollah nicht eingedämmt werden. Der mit Syrien historisch eng verbundene Zedernstaat war in den Kriegsjahren seit 2011 für Damaskus ein Tor in die Welt und bereitete sich auf enge Wirtschaftsbeziehungen mit dem Land für den Wiederaufbau vor.

Vor dem Krieg war Syrien das wirtschaftliche Drehkreuz für die Staaten der Region. Regionale Abkommen zwischen Damaskus, der Türkei, Libanon und Jordanien sahen den Zusammenschluss internationaler Autobahntrassen vor. Mit den Golfstaaten war der Ausbau eines regionalen Eisenbahnnetzes geplant. Bis zum Beginn des Krieges 2011 profitierte die gesamte Region von Syrien. Selbst Israel erhielt über das Land Waren aus der Türkei.

Damit ist es vorbei. Der westliche Machtblock ist nicht nur nicht bereit, den Wiederaufbau Syriens zu unterstützen, mit dem international wirksamen »Caesar-Gesetz« wollen die USA zudem sicherstellen, dass das auch andere nicht tun. Washingtons Drohung richtet sich nicht nur gegen die Verbündeten und Nachbarn des Landes, auch US-Verbündete wie die Golfstaaten sollen es nicht wagen, mit Damaskus wieder normale Beziehungen aufzunehmen. Die USA wollen den lukrativen Wiederaufbaumarkt für sich sichern oder zumindest bestimmen, wer sich eines Tages – nach dem Sturz von Baschar Al-Assad – daran beteiligen darf. Die EU ordnet sich in den neokolonialen Plan ein.

Wirtschaftliche und finanzielle Zwangsmaßnahmen und Handelsembargos, die einzelne Staaten gegen andere verhängen, brechen das Völkerrecht. Die überwiegende Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten hat solche Zwangsmittel wiederholt verurteilt und deren Abschaffung gefordert. Das Zweite Komitee der UN-Vollversammlung für Wirtschaft und Finanzen verabschiedete zuletzt im November 2019 eine entsprechende Resolution. Einseitige ökonomische Maßnahmen seien ein politisches und wirtschaftliches Druckmittel gegen sich entwickelnde Länder, heißt es in dem Text. Sie seien nicht von Organen der Vereinten Nationen autorisiert, stimmten nicht mit dem Völkerrecht überein und widersprächen den Grundprinzipien des multilateralen Handelssystems. Einseitige Zwangsmaßnahmen verletzten zudem die Souveränität der betroffenen Staaten. Dadurch seien Länder nicht in der Lage, die UN-Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.

116 UN-Mitgliedstaaten stimmten für die Resolution, 52 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland und die Staaten der EU, die USA und Israel stimmten dagegen. Für Brüssel führte Finnland aus, die Maßnahmen seien zulässig, selbst wenn sie dem Völkerrecht widersprächen, da sie den Kampf gegen Terrorismus und für Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und gute Regierungsführung stärkten. Washington gab an, jeder Staat sei souverän und könne selbst entscheiden, mit wem er wie Handel treiben wolle. Das sei um so wichtiger, da mit Zwangsmaßnahmen einem Land die Rückkehr zu Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ermöglicht werde.

In einer Studie der »Stiftung Wissenschaft und Politik«, einer Denkfabrik der deutschen Regierung, heißt es, die Märkte seien mit Beginn des 21. Jahrhunderts eines der wichtigsten Schlachtfelder geworden. Die Studie Nr. 23/2018 über Diplomatie im 21. Jahrhundert beschreibt einseitige wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen und Sanktionen als Kriegsinstrumente, die »es den Entscheidungsträgern in den USA und Europa (ermöglichen, jW), ihren Gegnern genauso hohe politische und wirtschaftliche Kosten wie mit einem Kriegseinsatz aufzuerlegen, um deren Entscheidungsfindung zu beeinflussen – ohne Soldaten ins Unglück schicken zu müssen.«

Ob »neue Normalität« oder »der große Neustart«, wie ihn das Weltwirtschaftsforum für 2021 angekündigt hat: Das westliche Bündnis aus USA, NATO und Europäischer Union bringt sich – nicht widerspruchsfrei – beim Kampf um die neue Weltordnung gegen China und Russland in Stellung. Wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen, politische Isolation und Medienkrieg gehören dabei zum außenpolitischen Werkzeugkasten. Weil Kriege teuer, in den jeweiligen Gesellschaften wenig akzeptiert und ihr Ausgang ungewiss ist, weitet der westliche Machtblock Kriege niedriger Intensität und Wirtschaftskriege gegen die Staaten aus, die sich ihm nicht unterordnen.