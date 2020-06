Nach dem Hype

Michael Kappeler/dpa-pool/dpa Podcastet immer seltener: Der Virologe Christian Drosten

Die Menschheit befindet sich mitten in der Coronapandemie. Die weltweiten Fallzahlen steigen. In Deutschland merkt man davon nicht viel, da die Pandemie in den Medien kaum noch vorkommt. Der Kon­trast zum Infotainment-Hype im März könnte größer nicht sein. Der NDR-Podcast »Coronavirus Update« mit Christian Drosten z. B. erscheint nur noch einmal wöchentlich – in den Wochen davor wurden jeweils zwei Ausgaben produziert. Und in seinen Anfangszeiten erschien der Podcast beinahe täglich.

Wenn es jetzt um Corona geht, dann meistens unter dem Aspekt, dass die Wirtschaft wieder auf die Beine gebracht werden muss. Eine Ausnahme ist das neue »ARD-Radiofeature« von Katrin Aue und Carolin Dylla. »Europas Corona-Grenzen – Abschottung, Misstrauen und Solidarität« (SR 2020; Mi., 22 Uhr, SWR 2 u. a.) beschäftigt sich mit der Frage, wie die ziemlich kaputte EU die Krise übersteht. Interessant dürfte sein, ob die Autorinnen sich auf die Außerkraftsetzung des Schengen-Abkommens konzentrieren oder ob sie auch auf die menschenrechtswidrige Abschottungspolitik der EU gegen Geflüchtete eingehen.

Ein neues Hörspiel von Mariola Brillowska gibt es heute schon. »Der Liebeskassierer« (WDR 2020; Ursendung Di., 19 Uhr, WDR 3) ist eine untypisch erzählte Lovestory. Sie beginnt am Ende der Beziehung und endet an ihrem Anfang. So wird das Kennenlernen zum Happyend. Auch skurril geht es in der sehr empfehlenswerten grotesken Sci-Fi-Dystopie »Supermarkt« (HR 2018; Di., 20.10 Uhr, DLF) von Anne Krüger zu.

Ein Theaterstück von Eugène Ionesco kommt mit »Die Nashörner« (BR 1960; zwei Teile Mi./Do., jeweils um 19 Uhr, WDR 3) in einer zeitgenössischen Radiofassung. Und der Krimierzähler Friedrich Ani ist mit der Hörspielversion seines Romans »Der namenlose Tag« (BR 2020; Ursendung, Teil 1/2 Mi., 20 Uhr, Bayern 2) im Radio präsent. Teil zwei folgt kommende Woche.

In die Zukunft brechen David Zane Mairowitz und Malgorzata Zerwe auf. In ihrer Arbeit »Von Island zum roten Planeten: Die Marsmission 2020« (RBB 2020; Ursendung Mi., 22 Uhr, RBB Kultur und MDR Kultur) begehen sie die abgelegene Vulkaninsel, auf der für Expeditionen ins All trainiert wird.

Eran Schaerfs »Sie hörten Nachrichten« (BR 2005; Fr., 21 Uhr, Bayern 2) spielt mit Nachrichtenästhetik und arbeitet deren Montagecharakter heraus. Aus Bertolt Brechts frühen Jahren stammt »Trommeln in der Nacht« – jetzt wird es in einer Hörspielinszenierung neu aufgelegt (RBB 2020; Ursendung Fr., 22 Uhr, RBB Kultur).

Den Absturz der besseren Gesellschaft schildert Thomas Bernhards Stück »Elisabeth II.« (NDR/ORF 2004; Sa., 14 Uhr, ORF Ö1), das Hörspiel »Alle Wege sind offen« (BR 2018; Sa., 15 Uhr, Bayern 2) präsentiert die Reiseberichte der Schweizerin Annemarie Schwarzenbach aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Ein geradezu phantastisches Hörspiel kommt von Andrea Geißler mit »Hyperbolische Körper« (HR 2020; Ursendung So., 14 Uhr, HR 2 Kultur), das sich den Mathematikerinnen Sofja Kowalewskaja (1850–1891) und Maryam Mirzakhani (1977–2017) widmet. Sie waren beide hochangesehene Pionierinnen der Forschung. Weitere Ursendungen sind »Einsteins Zunge« (SR/MDR 2020; So., 17 Uhr, SR 2 Kultur) von Christoph Buggert und nach einem Text vom Avantgardeschriftsteller und Mitglied der Wiener Gruppe Konrad Bayer (1932–1964) »kasperl am elektrischen stuhl« (ORF 2020; So., 23 Uhr, ORF Ö1). In letzterem ist Franz Schuh in allen Rollen zu hören. Nächste Woche läuft zudem Jakob Arjounis Krimihörspiel »Kismet« (SWR/WDR 2002; Mo., 22 Uhr, DLF Kultur).