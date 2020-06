Primat des Profits

Yves Herman, Pool Photo via AP/dpa Winkzeichen auf dem Screen: EU-Ratspräsident Charles Michel auf dem rechten Bildschirm, Präsident Xi Jinping links oben (Videokonferenz vom 22. Juni)

Neue politische Impulse wolle man den Beziehungen zu China geben: So hat ein namentlich nicht genannter EU-Funktionär vorab das Ziel der Videokonferenzen beschrieben, die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang und mit Präsident Xi Jinping führten. Bei den »neuen Impulsen« ging es vorrangig, jedoch nicht nur um das geplante Investitionsabkommen der EU mit der Volksrepublik.

In letzter Zeit hatte sich das Verhältnis zwischen der EU und China erheblich zugespitzt. Die Entwicklung in Hongkong, die Situation in Xinjiang, die Covid-19-Pandemie: All dies hatten nicht nur die USA, sondern auch die Union und ihre Mitgliedstaaten zum Anlass für aggressive Kampagnen gegen die Volksrepublik genommen. Transatlantisch festgelegte Kreise, die der Ansicht sind, die Länder Europas könnten ihre globalen Interessen immer noch am besten im exklusiven Bündnis mit den Vereinigten Staaten realisieren, trieben die Konfrontation nach Kräften voran.

Und nicht nur sie. Die Konfrontation ist zuletzt auch von manchen forciert worden, die vorrangig darauf abzielen, die EU in der Weltpolitik als eine auch von den USA unabhängige Macht mit »strategischer Autonomie« zu positionieren. Wieso? Weil China allzu mächtig wird und die EU, will sie nicht in den Sog der Volksrepublik geraten, ihr gegenüber Schranken errichten will, so etwa die neuen EU-Regeln, die chinesischen Investitionen gewisse Riegel vorschieben: ist man ehrlich, ein Zeichen europäischer Schwäche. Es werden nicht die letzten Maßnahmen zur Absicherung der eigenen Pfründe gewesen sein.

Nur: Zuviel Konfrontation, zuviel Abschottung gefährden das China-Geschäft, das für zahlreiche mächtige Unternehmen aus der EU, ganz besonders auch aus Deutschland, strategisch unersetzlich ist. Die Bedenken hat unlängst BDI-Präsident Dieter Kempf auf den Punkt gebracht: »China mag ein systemischer Rivale sein«, aber es bleibe auch »ein wichtiger Partner für die EU und für Deutschland«. Mit ähnlichen Worten war kürzlich schon der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zurückgerudert, nachdem er sich mit dem chinesischen Außenminister Wang Yi heftig in die Haare geraten war. »Man kann keine multilaterale Welt schaffen«, bemühte er sich zu beschwichtigen, »ohne dass China daran teilnimmt«.

Also ging es gestern um »neue politische Impulse«: etwas mehr Kooperation, um nach all den Auseinandersetzungen das China-Geschäft wieder ein wenig zu pflegen. Die Arbeit an dem seit Jahren geplanten Investitionsabkommen bot dafür ein gutes Feld; Berlin will es noch unter seiner Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 abschließen. Das heißt freilich nicht, dass Brüssel seine antichinesische Agitation in der Schublade verschwinden ließe: Schließlich ist Beijing nicht nur Geschäftspartner, sondern eben auch globaler Rivale.