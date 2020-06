»Unser Protest hat funktioniert: Die AfD flog raus«

imago/Martin Müller Protestbanner gegen ein Treffen der AfD in Potsdam (9.9.2017)

Am Wochenende fand der Bundeskonvent der AfD im sächsischen Lommatzsch statt. Ursprünglich sollte er in Halle an der Saale abgehalten werden. Ihr Bündnis protestierte dagegen. Das als Veranstaltungsort vorgesehene Hotel zog seine Zusage zurück. War Ihr Widerstand dennoch vergebens, da die AfD sich letztlich getroffen hat?

Nein. Es ist klar, dass wir eine rechtsextreme Organisation nicht mit einem einzelnen Protest aufhalten werden. Uns war wichtig klarzumachen, dass wir den Konvent in Halle nicht akzeptieren. Deshalb hatten wir uns an das Hotel der Unternehmenskette ­Mercure gerichtet und gefordert, es müsse seiner Verantwortung nachkommen, kein Geld mit Rechtsextremen zu verdienen. Es hat funktioniert: Die AfD flog raus.

Die Absage erfolgte, nachdem in dem Hotel Scheiben zu Bruch gegangen waren. Kann es legitim sein, mal eine Scheibe einzuschlagen, damit die AfD nicht tagen kann?

Was genau zur Absage geführt hat, kann ich nicht beurteilen. Der Hoteldirektor erklärte, bei der Anmietung hätten nicht alle Informationen vorgelegen. Unser Bündnis bekennt sich zur Gewaltfreiheit, für unsere Mitglieder ist so etwas nicht legitim. Aber es gibt auch politische Gruppen, die das anders sehen.

Der Politologe Herbert Marcuse argumentierte in seinem Essay »Repressive Toleranz« von 1965, für unterdrückte und überwältigte Minderheiten gebe es ein »Naturrecht« auf Widerstand. Es dürften »außergesetzliche Mittel« angewendet werden, »sobald die gesetzlichen sich als unzulänglich herausgestellt haben«. Trifft das aus Ihrer Sicht für den Fall der AfD zu?

Das kommt darauf an, wer sich da wehrt. Sprechen wir etwa über meine Person, trifft es nicht zu, weil ich keiner unterdrückten Minderheit angehöre. Ich komme aus einer kleinbürgerlichen Familie und bin weiß. Wenn aber etwa in den USA viele Menschen fortwährend diskriminiert werden, ist nachvollziehbar, dass die irgendwann sagen: »Mir reicht es, ich wehre mich jetzt nicht mehr nur mit einer Lichterkette.«

Letztlich geht es ja um die Frage, ob Unterdrückte ausreichend vom Staat geschützt werden.

Für den Gesamtbereich extrem rechter Organisationen trifft es aus meiner Sicht zu, dass der Staat hier zuwenig tut. Bekanntermaßen wünschen sich viele konsequentes Vorgehen gegen eine rassistische, antisemitische und in Teilen faschistische Organisation, was auf die AfD meiner Meinung nach zutrifft. Andererseits wollen wir aber keine Präzedenzfälle schaffen. Wäre im Fall der AfD »hartes Durchgreifen« erreicht, würde es mutmaßlich auch gegen andere Parteien oder gegen Linke angewendet.

Könnte sich die AfD gar aufgewertet fühlen, wenn sie dank öffentlicher Proteste noch mehr Aufmerksamkeit genießt?

Bei gewaltfreiem Protest geht es ja nicht darum, nett zu lächeln, sondern zum Beispiel um zivilen Ungehorsam. Und der wirkt. Ein Beispiel: In Halle gab es mitten in der Stadt mehr als zwei Jahre lang ein Haus der »Identitären Bewegung«. Nachdem am 20. Juli 2019 gegen deren Aufmarsch 3.000 Leute protestiert hatten, auch mit gewaltfreien Blockaden, konnten die Rechten an dem Tag keinen einzigen Meter laufen. Ihr Haus hier haben sie aufgegeben.

Beim Konvent gab es innerhalb der AfD heftigen Streit. Könnte man abwarten, bis die Partei sich selbst zerlegt?

Das ist keine Option. Selbst wenn ex­trem Rechte sich untereinander streiten, sind sie gefährlich und greifen andere an.

Die Stadtratsfraktion der AfD bezeichnete das Bündnis »Halle gegen rechts« in einer im Internet veröffentlichten Presseerklärung als »rotlackierte Faschisten«. Wie reagieren Sie?

Die Äußerungen prüfen wir jetzt rechtlich. Ansonsten wird unser Bündnis weiterhin über AfD-Machenschaften informieren und aufklären. Auch künftig wird es keine rechte Mobilisierung ohne Gegenprotest geben.