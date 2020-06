Direkte Kontrolle

Oliver Berg/dpa Bei der Planung »militanter Aktionen« hin und wieder mit am Tisch: Bundesamt für Verfassungsschutz

Ein am vergangenen Freitag von anonymen Verfassern auf der linken Internetplattform »Indymedia« veröffentlichter Beitrag über einen angeblichen V-Mann des nordrhein-westfälischen Landesamtes für Verfassungsschutz sorgt derzeit für Aufregung in der linken Szene des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. »Autonome Antifaschisten aus den Neunzigern« veröffentlichten auf der Internetseite Informationen über Jan (Johannes) Pietsch, der demnach über zehn Jahre lang als V-Mann des Verfassungsschutzes in der linken Szene in Wuppertal und Solingen eingesetzt worden sei.

Die 1990er Jahre waren nicht nur im Osten der Republik geprägt von einer rassistischen Gewaltwelle. Auch im nordrhein-westfälischen Mölln (1992) und in Solingen (1993) hinterließen Faschisten ihre mörderische Spur und ermordeten dort insgesamt acht Menschen bei Brandanschlägen.

Anders als heute organisierten sich damals Antifaschistinnen und Antifaschisten, um den Naziterror zu stoppen und weitere Angriffe zu verhindern. Dies rief schnell die Geheimdienste und Polizeibehörden auf den Plan, die mit vollem Einsatz gegen die Nazigegner vorgingen.

Nun wurde öffentlich gemacht, dass besagter Pietsch von »Juni 1989 an bis Ende Januar 1999 auf unsere Strukturen in Wuppertal und seit dem Solinger Brandanschlag vom 29. Mai 1993 auch auf die linken Strukturen in Solingen angesetzt war«. Er habe sich zehn Jahre lang »in zahlreiche politische Strukturen, persönliche Beziehungen und sogar in Familien eingeschlichen und die persönlichsten Lebensgeschichten der politisch engagierten Menschen in unserer Region in zahllosen Einzelfällen an den VS verraten«. Mit wechselnden Aufträgen habe er »uns als Spitzel im Auftrag des Staates willkürlich ausgekundschaftet und beschlichen, behorcht und belauert, beschattet und beschissen«, so ihr Vorwurf.

Zwecks des nun erfolgten Outings sei, diejenigen, »die in Hoyerswerda, Mölln, Rostock und Solingen und vor den Wuppertaler Flüchtlingsheimen mit uns gegen alte und neue Nazis auf den Straßen waren«, über »den V-Mann Jan Pietsch« zu informieren.

Erst seit April dieses Jahres wüssten sie von der V-Mann-Tätigkeit Pietschs. Für die öffentliche Enttarnung des V-Mannes hätten sie sich entschieden, da dieser sich »am 24. Mai 2020 einer mit ihm fest vereinbarten Befragung entzogen« habe.

Der Vorgang wirft auch eine Reihe an Fragen über die Ermittlungen und Verstrickungen staatlicher Stellen nicht nur bezüglich des Solinger Brandanschlages auf. Pietsch war demnach an der Planung und Durchführung »militanter Aktionen« direkt beteiligt; diese soll er vorab seinem Führungsoffizier verraten haben: »Ein Teil der antifaschistischen Aktionen fand dann unter der direkten Kontrolle des VS statt.« So soll Pietsch »nach eigener Schilderung« auch »an einem Anschlag auf den NPD-Funktionär Wolfgang Frenz teilgenommen« haben, der »wie Pietsch als V-Mann auf der Gehaltsliste des VS NRW stand«. Auch am Einbruch beim früheren Versandhändler für neofaschistische Musik, Torsten Lemmer, soll Pietsch beteiligt gewesen sein.

Bemerkenswert erscheint auch die Information, dass Pietsch schon seit längerer Zeit mit »linken Journalisten« in Verbindung stehe, die die linke Szene über drei Jahre hinweg nicht über die »Causa Pietsch« informiert hätten. In diesem Zusammenhang verweisen die Autoren auf ein am 22. Mai veröffentlichtes Interview auf dem Portal Nachdenkseiten, in dem »der Spitzel unhinterfragt seine Version« der Ereignisse habe präsentieren dürfen.