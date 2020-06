Zerplatzte Blase

Ralph Brock/REUTERS Gefragtes Schuhwerk: Zerstörtes Schaufenster in der Stuttgarter Innenstadt am Sonntag

Schon am Montag war kaum noch etwas zu sehen von den materiellen Schäden, die 400 bis 500 Personen in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt angerichtet haben. Nach den Ausschreitungen herrschte allerdings noch immer Ratlosigkeit in der baden-württembergischen Metropole. Stuttgart sei eine der sichersten Landeshauptstädte der Republik, hatten Lokal- und Landespolitiker in den vergangenen Jahren bei vielen Gelegenheiten betont. Bei oberflächlicher Betrachtung schien es wenig Grund zu geben, dem zu widersprechen. Die Gewaltexzesse der Polizei bei Protesten gegen das Bahn-Projekt »S21« liegen auch schon wieder ein Jahrzehnt zurück; von den »Halbstarkenkrawallen« der 1950er Jahre wissen nur noch Historiker.

Die Ausschreitungen, die sich in der Nacht zum Sonntag an verschiedenen Orten im Stadtzentrum zugetragen haben, dürften einen Paradigmenwechsel einläuten. Direkte Angriffe auf Polizeibeamte, zerschlagene Schaufensterscheiben und sogar Plünderungen haben buchstäblich über Nacht das Bild erschüttert, das viele Einwohner von ihrer Stadt hatten. Insgesamt 40 Geschäfte – vom 1-Euro-Laden bis zu Luxusgeschäften – wurden beschädigt und zum Teil geplündert, zwölf Polizeifahrzeuge demoliert.

Zu den Hintergründen ist bislang nicht viel bekannt. Nach Polizeiangaben war die Polizeikontrolle eines 17jährigen wegen Drogenverdachts Auslöser für die Krawalle. In kürzester Zeit solidarisierten sich demnach Hunderte Jugendliche mit ihrem Altersgenossen. Was folgte, war ein Gewaltausbruch mit am Ende 19 verletzten Polizisten und 24 vorläufigen Festnahmen. Ein Augenzeuge sprach gegenüber jW von vermummten, zum Teil mit Metallstangen und Steinen bewaffneten jungen Männern.

Einen politischen Hintergrund wollte Polizeipräsident Franz Lutz auf einer Pressekonferenz am Sonntag nachmittag nicht erkennen. Rechte Internetportale hatten am Sonntag zunächst »Linksextreme« als Täter ausgemacht, schwenkten aber nach wenigen Stunden auf »Ausländerbanden« um. Lutz sprach dagegen von Partygängern und Angehörigen der »Eventszene«. Zumindest indirekt machte er die »aktuelle Diskussion« über Polizeigewalt und Rassismus für das Ausmaß der Ausschreitungen verantwortlich: Durch diese würden die Beamten »in ihrem Einschreiten verunsichert«.

Die Ereignisse vom Wochenende sind nicht vom Himmel gefallen. Doppelt so viele Beamte wie an einem normalen Wochenende seien im Einsatz gewesen, sagte Lutz. In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder Zwischenfälle gegeben. So zum Beispiel am Pfingstsonntag, als die Polizei 500 feiernde Menschen vom Kleinen Schlossplatz vertrieb, weil diese sich nicht an das Abstandsgebot gehalten hatten. Aus der Menge waren daraufhin Flaschen geworfen worden.

Die politischen Reaktionen auf die Ereignisse vom Wochenende sind bislang vorhersehbar ausgefallen, wobei der Ruf nach der »vollen Härte des Gesetzes«, die die Täter nun spüren müssten, sich wie ein roter Faden durch die Aussagen von Vertretern fast aller Parteien zieht. Am Mittwoch tagt im Landtag der Innenausschuss in einer nichtöffentlichen Sondersitzung. Auf der Suche nach einem Sündenbock wurden Politiker aus dem konservativen und rechten Lager schnell bei SPD-Chefin Saskia Esken fündig, die vor zwei Wochen einen »latenten Rassismus« bei der Polizei kritisiert hatte. Der Chef der Die-Linke-Bundestagsfraktion Dietmar Bartsch verteidigte Esken in einem dpa-Interview und verurteilte Gewalt gegen Polizeibeamte im gleichen Atemzug als »inakzeptabel«.

Er wundere sich »über die Verwunderung der Verantwortlichen«, sagte dagegen Hannes Rockenbauch, Fraktionsvorsitzender des Linksbündnisses im Stuttgarter Gemeinderat und voraussichtlich Kandidat für die Wahl zum Oberbürgermeister im November, am Montag im Gespräch mit jW. Es habe etwas in der Luft gelegen, betonte Rockenbauch mit Verweis auf die Ereignisse der letzten Wochen. Die Politik habe es versäumt, Ursachenforschung zu betreiben. Die Forderungen nach harten Strafen seien vorhersehbar, führten aber ins Leere. Die Krawalle hätten soziale und politische Ursachen, resultierten aus einem durch Corona- und Wirtschaftskrise verstärkten Gemisch aus Frust und Perspektivlosigkeit. Auch wenn Gewalt kein legitimes Mittel sei, müssten Fragen nach der Polizeitaktik erlaubt sein. »Wir erleben ja keine Hochphase des Vertrauens in die Polizei«, so Rockenbauch. Das könne sich bei Jugendlichen schnell hochschaukeln. »Es zeigt sich jetzt, dass das vermeintlich heile Stuttgart doch nicht ganz so heil ist, wie es manche in ihrer Wohlstandsblase gerne hätten«, so Rockenbauch.