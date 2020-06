Neuanfang oder Finte

Lukas Coch/AAP/dpa Unterschiedliche Absichten: Russlands Präsident Putin und sein US-amerikanischer Amtskollege Trump beim »G 20«-Gipfel in Osaka (28.6.2019)

In Wien haben am Montag Gespräche zwischen den USA und Russland über eine eventuelle Verlängerung des »New Start«-Abkommens von 2011 begonnen. Kommt keine Einigung zustande, läuft der Vertrag im Februar 2021 aus; damit wäre auch der letzte große Rüstungskontrollvertrag zwischen den USA und Russland Geschichte. Washington hatte bereits den INF-Vertrag von 1987 und das »Open Skies«-Abkommen von 1992 aufgekündigt, jeweils mit dem Argument, Moskau halte sich nicht mehr daran. Eine Variante dieser Vorwürfe bot zum Verhandlungsauftakt US-Delegationsleiter Marshall Billingslea: Russland modernisiere verstärkt sein nichtstrategisches Atomwaffenarsenal, das vom »New Start«-Vertrag nicht abgedeckt sei. Das heißt dann aber auch: Sollte das zutreffen, wäre es nicht verboten.

Der jetzt in Rede stehende Vertrag knüpfte an das erste »Start«-Abkommen aus dem Kalten Krieg an. Er verpflichtet beide Seiten, nicht mehr als jeweils 1.550 strategische Atomsprengköpfe im aktiven Dienst zu halten und die Zahl der Trägersysteme auf je 800 zu begrenzen. Nicht betroffen waren davon die in Reserve gehaltenen Sprengköpfe. So kommt es, dass deren tatsächliche Zahl auf beiden Seiten wesentlich höher liegt. Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI liegt das russische Arsenal bei insgesamt 6.375 Sprengköpfen, das der USA bei 5.800.

Die Initiative zu den Wiener Gesprächen ging von Russland aus. Vizeaußenminister Sergej Rjabkow nannte es »richtig und logisch«, den Vertrag zu verlängern, mindestens zunächst einmal um fünf Jahre. So könne Zeit für ausführliche Verhandlungen gewonnen werden.

Allerdings ist ungewiss, ob die US-Seite an einer Vertragsverlängerung interessiert ist. Das liegt nicht nur daran, dass die Administration von Präsident Donald Trump an internationalen Abkommen prinzipiell kein Interesse zeigt; im konkreten Fall hat sie für die Gespräche über »New Start« eine Bedingung gestellt, die von den beiden am Tisch sitzenden Parteien gar nicht erfüllt werden kann: die Einwilligung Chinas, an den Verhandlungen teilzunehmen und damit sein eigenes Arsenal ebenfalls zur Diskussion zu stellen. Mit laut SIPRI 320 aktiven Atomsprengköpfen ist das chinesische Nukleararsenal das drittgrößte der Welt, es folgen Großbritannien und Frankreich mit jeweils gut 200 Sprengköpfen.

Beijing begründet seine Weigerung, sich auf die Verhandlungen einzulassen, damit, dass das eigene Arsenal weit geringfügiger sei als das der USA und Russlands; wenn diese also Abrüstung wollten, sollten sie in Vorleistung treten. Es sei daher »noch nicht der richtige Zeitpunkt« für eine Beteiligung der Volksrepublik, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Hua Chunying, der dpa. Die USA werfen China dagegen vor, seine eigenen Nuklearstreitkräfte verstärkt auszubauen, und wollen dem offenkundig zu einem möglichst frühen Zeitpunkt zuvorkommen. Parallel dazu hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg das westliche Kriegsbündnis aufgerufen, die »Bedrohungen seiner Interessen« durch das Erstarken Chinas ernster zu nehmen als bisher.

Eine andere Hypothese für das amerikanische Beharren auf Beijings Teilnahme formulierte Daryl Kimball vom US-Thinktank »Arms Control Association«. Washingtons Strategie sei die Suche nach einem Vorwand dafür, die Gespräche platzen zu lassen und China dafür die Schuld zu geben, zitierte den US-Wissenschaftler die in Tokio erscheinende englischsprachige Zeitung Japan Times am 20. Juni.

Auch in Russland überwiegen zum Verhandlungsauftakt die skeptischen Stimmen wie verschiedene Agenturen meldeten. Der russische Botschafter in Washington, Anatolij Antonow, sagte, er sehe im Augenblick keinen Anlass zum Optimismus. In Moskau sagte Fjodor Lukjanow, Leiter des Thinktanks »Russischer Rat für Internationale Beziehungen«, sein Land setze nach wie vor auf eine Verlängerung des Vertrags. Er garantiere zumindest den Rest an gegenseitigem Vertrauen, der aktuell noch bestehe.