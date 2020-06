Lufthansa-Rettung weiterhin auf Kippe

Frankfurt/Main. Die staatliche Rettung des Lufthansa-Konzerns ist weiterhin ungewiss. Drei Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung blieb am Montag die Strategie des neuen Großaktionärs Heinz Hermann Thiele unklar. Auch in den fortgesetzten Verhandlungen mit den Gewerkschaften um den Beitrag der Beschäftigten zu den »Einsparungen« zeichnete sich zunächst keine Einigung ab. Laut Berichten mehrerer Medien trafen sich in Berlin Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Thiele und Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr, ohne dass von einer Seite die Bereitschaft zu Zugeständnissen angedeutet wurde. (Reuters/dpa/jW)