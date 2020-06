Coronavirus: Tönnies treibt R-Wert hoch

Berlin. Infolge mehrerer Ausbrüche des Coronavirus in einzelnen Regionen Deutschlands hat sich die Reproduktionszahl (R-Wert) deutlich erhöht. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts stieg der Wert mit Datenstand 21. Juni, 0.00 Uhr, auf 2,88 (Vortag: 1,79). Das bedeutet, dass ein Infizierter im Durchschnitt zwei bis drei weitere Menschen ansteckt. Der Anstieg hänge mit lokalen Häufungen zusammen, wobei der Ausbruch in Nordrhein-Westfalen eine große Rolle spiele, teilte das RKI in seinem Lagebericht mit. In Gütersloh, Warendorf, Magdeburg und Berlin-Neukölln sind in der vergangenen Woche auffällig viele SARS-CoV-2-Infektionen registriert worden. Das RKI führt die Fälle in den NRW-Landkreisen Gütersloh und Warendorf auf den Ausbruch im fleischverarbeitenden Betrieb Tönnies zurück. (dpa/jW)